GCM prende homem por furto de cabos de telefonia no bairro Água Chata

Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na quinta-feira (23) por furto de cabo de telefonia no bairro da Água Chata.
A equipe foi acionada pela Central 153, que recebeu a denúncia do crime em andamento na rua Três. A rápida resposta flagrou o autor ainda no local, com o material cortado e espalhado na via. A ocorrência foi apresentada no 4º Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por furto para o criminoso, que já possuía outras passagens pelo sistema carcerário, inclusive pelo mesmo crime e por receptação.
