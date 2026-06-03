Conservatório Municipal apresenta recital de encerramento do Projeto Violino Suzuki no Teatro Padre Bento

Na próxima quarta-feira, dia 10, às 20h, o Teatro Padre Bento recebe o recital de encerramento de semestre da Classe de Violino e do Projeto Violino Suzuki, com alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, sob coordenação da professora Ana Flávia Ferrão. A apresentação conta ainda com a participação do aluno destaque Kevin Avelino Corrêa e dos pianistas convidados Henrico Pinheiro e Miguel Silva Moura, alunos da professora Isabel Kanji. A entrada é gratuita, com capacidade para 350 lugares e a retirada de ingressos começa uma hora antes do início da apresentação, na bilheteria do local.

O recital apresenta repertório que percorre os períodos barroco ao clássico, fundamentais na formação técnica e musical dos estudantes dentro do Método Suzuki. A proposta pedagógica, criada pelo violinista japonês Shinichi Suzuki, parte do princípio de que toda criança é capaz de aprender música da mesma forma que aprende sua língua materna, por meio da escuta, da repetição, do estímulo constante e de um ambiente acolhedor.

Em Guarulhos, o Projeto Violino Suzuki integra as ações formativas do Conservatório Municipal de Artes e contribui para o desenvolvimento musical de crianças e jovens desde os primeiros anos de aprendizado instrumental.

Aprendizado musical e inclusão

Além da apresentação artística, o recital reforça a proposta inclusiva e humanizada do ensino musical desenvolvido pelo projeto. Para a professora Ana Flávia Ferrão, o acesso à música deve ser ampliado e valorizado em diferentes contextos educacionais.

“Gostaria de salientar que todos são capazes de aprender. E devemos abrir caminho para a diversidade no ensino musical”, destaca a professora.

A apresentação valerá carimbo de participação para alunos do Conservatório presentes como espectadores.

Serviço

Recital de Encerramento de Semestre – Classe de Violino e Projeto Violino Suzuki

Data: 10 de junho

Dia da semana: quarta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Padre Bento

Endereço: rua Francisco Foot, nº 3 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos

Classificação etária: livre

Ingressos: retirada uma hora antes no local

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos