Projeto Vota Juventude promove cidadania a estudantes do ensino médio

Uma turma de 40 alunos do ensino médio do Senac participou nesta terça-feira (2) do projeto Vota Juventude, na sede da Subsecretaria da Juventude, no Gopoúva. A iniciativa da pasta visa a promover a cidadania e a participação social dos jovens incentivando-os a votarem na eleição de outubro.

O grupo assistiu uma palestra sobre a importância do voto, consequências de não votar e participaram de uma simulação de eleição, na qual alunos eram candidatos e tiveram que apresentar seus projetos e propostas.

Vale lembrar que os jovens com 16 anos completos e que tiraram o título de eleitor podem votar para a escolha de presidente, senadores, deputados estadual e federal.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.