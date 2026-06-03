Crianças participam de corrida sustentável sobre destinação correta de resíduos no Zoo Municipal

A garotada que passou pelo Zoológico Municipal de Guarulhos nesta terça e quarta-feira, dias 2 e 3, tiveram uma atração a mais. Acompanhadas por familiares ou pelos professores, nos dois dias, cerca de 300 crianças aprenderam sobre reciclagem e destinação correta de resíduos brincando num jogo de tabuleiro gigante Corrida Sustentável montado no parque.

Outra atração foi a estação de destinação correta de resíduos montada na van do programa Lixo Zero, onde os pequenos aprenderam com os monitores quais os recipientes corretos para colocar papeis, metais, plásticos e resíduos orgânicos de maneira que pudessem ser encaminhados para a reciclagem, entrando assim novamente na cadeia produtiva, gerando renda para famílias que trabalham em cooperativas e colaborando com a proteção do meio-ambiente.

A pequena Ana Isabele de Paula Silva, de 8 anos, aluna da terceira série do Centro para Crianças e Adolescentes Nossa Senhora do Bom Parto, disse ter aprendido que é necessário colocar o lixo no lugar certo para ajudar os catadores e natureza.

Dia Mundial do Meio Ambiente

A ação é parte da agenda em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. A programação segue no zoo até o fim do mês, nos dias 9, 11, 16, 18, 23 e 25, das 10h às 15h (intervalo do meio-dia às 13h30) com atividade educativa sobre compostagem, resíduos orgânicos e a relação entre água, saneamento e meio ambiente. Ao final, os participantes poderão participar da oficina de bombas de sementes, produzindo pequenas esferas de argila com sementes que auxiliam na regeneração da natureza.

Distribuição de ervas e árvores

Paralelamente às brincadeiras, teve também quem aproveitou para levar para casa uma mudinha de ervas como alecrim e manjericão e também mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, como pitangueiras e ipês para plantar no quintal ou em praças. Gabriel Ferreira Guedes, morador do Jardim Bela Vista, ficou sabendo da entrega gratuita de árvores pelo Instagram do Zoológico. Ele pegou algumas mudas para plantar no quintal e também numa praça perto de sua casa.

O Zoológico Municipal de Guarulhos fica na avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França. A entrada e a participação nas atividades são gratuitas.