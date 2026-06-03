Prefeitura realiza o desassoreamento e limpeza de córrego na Vila Operária

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta quarta-feira (3) o desassoreamento de um córrego sem nomenclatura, localizado na rua do Campo, na Vila Operária. A execução do serviço é acompanhada pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

A equipe que trabalha no córrego conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que realiza a remoção dos detritos e resíduos acumulados no leito. Além do desassoreamento, é executada a limpeza do mato alto às margens do local.

De acordo com a SAR, a medida tem por objetivo principal melhorar a fluidez das águas, bem como evitar alagamentos na região durante o período chuvoso.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.