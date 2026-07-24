Cata-Tralha atende oito bairros em Guarulhos neste final de semana

No próximo final de semana, dias 25 e 26 de julho, a Operação Cata-Tralha atende oito bairros em Guarulhos com o recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos. O caminhão passa pelas ruas dos bairros Parque Mikail, Parque Primavera, Jardim Santa Edwirges, Jardim São Domingos, Vila União e Jardim Okuyama no dia 25 (sábado), e na Vila Malvinas e no Jardim Oliveira II no dia 26 (domingo).

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira as ruas atendidas:

25 DE JULHO DE 2026 – SÁBADO

Parque Mikail

Rua Ananias Ferreira de Oliveira, rua Aracy Valente, rua Arnaldo Cordeiro dos Santos, rua Beira Rio, rua Campo da Paz, rua Carlos Pedro Firmo, viela Dois, rua Donato Del Buoni, rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, rua Dr Roberto Domingos João Rosia, rua Francisco Gomes Jordão, rua Francisco Notaroberto, rua Godofredo Beil, rua Hermenegildo Campanatti, rua Hideo Sinzato, rua Hélio Roberto de Paiva Simões, rua Inocência Ruedas Morales, rua Jaime Tavares, rua Jorcelino Manoel Machado, rua José João Muniz, rua José Maria Dias da Silva, rua José Vieira de Lima, rua José Vilano, rua Justiniano Salvador dos Santos, rua Lázaro de Almeida Campos, rua Maria Ferreira Calsado, rua Natal Del Buoni, rua Natal Ricci, rua Osvaldo Ramos, rua Filomena Vertoni, rua Silvério Sanghelles, rua Valtercides Muniz e avenida Wakatsu Tateyama.

Parque Primavera

Rua Adutora, rua Ajax, rua Ametista, travessa Ametista, rua Andromeda, rua Antônio Lago, rua Asteroide, rua Bela Vista, rua Benedito de Jesus, rua Caranguejo, rua Cedibra, estrada Conceição do Bananal (até 600), rua Creuza Sene Barbosa, rua Dois, rua Ernestina de Jesus, estrada Existente, viela Flor de Girassol, rua Fluorita, rua Galáxia, rua Gama, rua Hum, rua Ima, rua Lírio dos Vales, rua Láctea, rua Meteorito, rua Mica, estrada Municipal, rua Nossa Senhora de Fátima, rua Oito, rua Particular I, rua Particular II, rua Projetada, rua Reta, rua Romão Gomes da Silva, rua Santo Antônio, travessa Santo Antônio, rua Sapolândia, rua Sideral, rua Stênio, viela São Domingos, rua São Francisco, rua Sírios, rua Topázio, rua Ursa Maior, rua Urânio, travessa Vega, rua Xisto, estrada das Furnas, estrada do Zirconio e rua dos Estagiários.

Jardim Santa Edwirges

Rua 8 de Setembro, rua Boa Esperança, rua Bom Fim, rua Bom Jesus, viela Dois, rua Flor do Lírio, rua Mendes, rua São Paulo, rua Tiradentes, rua Vila Verde, rua Violetas, rua da Assembleia, rua da Paz, rua das Flores, rua das Orquídeas, rua das Paineiras e rua dos Eucaliptos.

Jardim São Domingos

Rua Alvinlândia, rua Bastos, rua Capinzal, rua Caçador, viela Cisne, rua Clorinda Mafuz, rua Concórdia, rua Dois, rua Erval Velho, rua Fraiburgo, rua Ibicare, rua Leboli Regis, viela Leme, rua Limoeiro do Norte, rua Luís Gonzaga, viela Mocóca, rua Mogi Guaçu, rua Nelson Gonçalves, viela Pinhal, rua Renato Russo, rua Ribeirão Bonito, rua Rincão, rua Santo Antônio Jardim, rua São Raimundo das Mangabeiras, viela Tabatinga, viela Tambau, viela Tapiratiba, rua Tim Maia, rua Três, rua Um, rua das Flores, estrada do Elenco (1250 a 2330), rua Água Doce, viela Águas da Prata e viela Álvaro Carvalho.

Vila União

Viela Amélia, rua Duque de Caxias, viela Duque de Caxias, rua Granito, rua Ilha das Flores, rua Olaria, viela Santa Maria, rua Servidão da Passagem e rua XV de Novembro.

Jardim Okuyama

Rua Flor Amor Perfeito, rua Flor de Alfazema, rua Flor de Laranjeira, rua Flor de Petúnia e viela Quatro.

26 DE JULHO DE 2026 – DOMINGO

Vila Malvinas

Estrada Existente, rua Dois, rua Sem Nome, rua Um, rua dos Eucaliptos, rua do Chaves, rua Carmen Miranda e rua Nossa Senhora Aparecida.

Jardim Oliveira II

Rua Adonirã Barbosa, alameda Quatro, rua Alternar Outra, rua Araci de Almeida, rua Canela do Brejo, rua Carmem Miranda, rua Cartola, rua Cazuza, rua Cravo, rua da Paz, rua Dalva de Oliveira, rua Dezenove, rua Dezesseis, rua Elis Regina, rua Elvis Presley, rua Evaldo Braga, rua Francisco Alves, rua Francisco Petrônio, rua Freddie Mercury, rua Gideão, rua Gonzaguinha, rua Hortências, avenida Hum, rua Hum, rua Itacambira, rua John Lennon, rua Lamartine Babo, rua Lampião, rua Lírio do Vale, rua Monte das Oliveiras, estrada Municipal, rua Nova Jerusalém, rua Orlando Silva, viela Paraná, rua Pixinguinha, rua Porto Alegre, rua Quinze, rua Raul Seixas, rua Renato Russo, rua Rosas, travessa Sem Nome, rua Treze, rua Violeta, rua Ametista, rua Esmeralda, rua Diamante, rua Tim Maia, rua Clara Nunes, rua Tinoco, rua Tonico, rua João Paulo, rua Luiz Gonçalves, rua Tom Jobim, rua Servidão da passagem, rua Ipê Amarelo e rua Pérola Rosa.