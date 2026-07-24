CEU Ponte Alta recebe Varal Solidário no próximo dia 29

O Varal Solidário chega ao CEU Ponte Alta no próximo dia 29, a partir das 11h, em mais uma ação de doação de roupas destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, que já doou mais de 40 mil peças de roupas em um ano.

Ao simular uma loja, com roupas e sapatos dispostos à escolha do público, o Varal Solidário permite que os participantes escolham até dez peças entre casacos, blusas, calçados e outros itens. A participação é gratuita, bastando realizar um cadastro no local com documento oficial com foto.

Serviço

Varal Solidário no CEU Ponte Alta

29 de julho a partir das 11h

Endereço: Rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta I