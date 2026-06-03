Mais de 100 PCDs participam de seleção de vagas de emprego na Subsecretaria de Acessibilidade

Nesta quarta-feira (3) um total de 107 pessoas com diversos tipos de deficiência (PCD) participaram do processo seletivo para vagas na área de logística exclusivas para pessoas do segmento. A ação foi realizada ao longo do dia pela Subsecretaria de Acessibilidade em parceria com o Mercado Livre, na sede da pasta.

Entre os inscritos estiveram pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fibromialgia, surdez, deficiências física e auditiva, entre outras. No local, eles foram apresentados às vagas, preencheram formulários com dados pessoais, conversaram com profissionais do setor de Recursos Humanos da empresa e passaram pelo médico para validação do laudo atualizado apresentado. O retorno com a convocação para a entrevista online será feita pelo WhatsApp e pode levar sete dias.

Acompanhado da mãe Rosalina, o jovem Gabriel Martins Macedo, de 28 anos, tem o ensino médio completo e participou do processo seletivo. Ele tem dificuldade em arrumar um emprego por ser PCD, mas está confiante e gostaria de tentar a vaga por achar interessante. Ele mora no Bom Clima e já teve dois empregos, sendo o último em um supermercado.

Por sua vez, o morador do Jardim Fortaleza, Jackson Luiz do Nascimento, de 41 anos e casado, estudou até o 5º ano. Ele tem deficiência intelectual leve e está desempregado há dois meses e tem esperança em obter uma colocação. Ele trabalha desde os 15 anos e chegou a trabalhar como operador de loja em um supermercado, no era repositor de mercadorias.

Ao todo foram disponibilizadas 100 vagas para a função de auxiliar de logística da empresa, a qual oferecia salário compatível e benefícios como plano de saúde e odontológico, bônus anual, refeição no local, vale alimentação, transporte fretado, seguro de vida entre outros.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.