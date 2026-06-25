Ação disponibiliza mais de 320 oportunidades de empregos em diversas áreas no próximo dia 3

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realizará uma ação de empregabilidade com mais de 320 oportunidades de emprego, no dia 3 de julho, sexta-feira, das 9h às 16h, no Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

A iniciativa de empregabilidade será promovida pelo Grupo Chama para a nova unidade da empresa, que será inaugurada no bairro Macedo. Haverá vagas disponíveis para operador de caixa, repositor(a) mercearia, auxiliar de serviços gerais, fiscal de frente de caixa, conferente de depósito, entre outras.

Durante a ação os candidatos poderão realizar entrevistas com recrutadores da empresa, otimizando as etapas do processo seletivo. Para se candidatar às vagas disponíveis é necessário levar RG, CPF e currículo atualizado.

Serviço

Ação de empregabilidade

Data: 3 de julho, sexta-feira

Horário: das 9h às 16h

Local: Centro Municipal de Educação Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Documentos necessários: RG, CPF e currículo atualizado.