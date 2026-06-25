Membros do Condema e Fundambiental tomam posse para o biênio 2026/2028

Membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e do Fundambiental de Guarulhos tomaram posse na terça-feira (24) para o biênio 2026/2028. A diplomação foi realizada pelo secretário-adjunto da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), Abdo Mazloum, no Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali (CEA), no Bosque Maia.

O Conselho opera sob a regulamentação do Decreto Municipal nº 43.294/2025 e da Lei Municipal nº 8.375/2025. Ele é composto por 22 membros, sendo 11 representantes do Poder Público e 11 representantes da Sociedade Civil (incluindo ONGs, associações de classe e sindicatos).

O Condema de Guarulhos é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, responsável por assessorar a Prefeitura na criação, formulação e fiscalização de políticas públicas e diretrizes de proteção e controle ambiental no município.

Já o Fundo Ambiental Municipal de Guarulhos (Fundambiental), regido pela Lei nº 6.109/2005, com alterações trazidas pela Lei nº 7.674/2018, é gerido pela SVCS e pelo Condema. Ele financia projetos de preservação, recuperação da qualidade ambiental e educação ambiental na cidade.

Representantes do Condema biênio 2026/2028

Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade

Alex Mendes Nepomuceno

Guilherme Bagattini

Subsecretaria de Gestão de Resíduos

Dicson Barbosa Galipi

Ricardo Inacio Fernandes

Secretaria da Casa Civil

Vanderlei de Oliveira

Fernando de Oliveira Vieira

Secretaria de Mobilidade Urbana

Patricia Cristina Moratori

Venceslau Francisco Krokosz

Secretaria de Habitação

Mauricio Jeferson da Silva

Andreza Soares

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Letícia Nogueira Lopes

Jaqueline Maria Sobral Fernandes

Secretaria da Saúde

Danilla Patricia Marques da Silva Sales Souza

Eduardo Rodrigues de Oliveira

Secretaria de Educação

Denise de Oliveira Camargo

July Francisco Santos Silva

Secretaria de Infraestrutura Urbana

Cezar Alegretti Teixeira

Álvaro José Espindola Junior

Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

Matheus dos Santos Costa

Edson José de Barros

Delegacia Infrações contra o Meio Ambiente

Douglas Dias Torres

Mai Vietta

Universidade de Guarulhos

João Alexandre Saviolo Osti

Fabrício Bau Dalmmas

ONG Socioambientalista Barbara Cristina de Sá

André Marcos Vitorino

Viviane Alves Silva

Central Sindical – CUT

Carlos Adriano Felix de Moura

Ronaldo Mario da Silva

CIESP Guarulhos

Glauce Simioni Loredo Laxy

Sandro Oliveira das Chagas

ASSEAG – Ass. Eng. Arq. Agron. de Guarulhos

Joel Rodrigues dos Santos

Carla Geanfrancisco Falasca

OAB

Sandra Campos Kise

Rotary

Douglas Rogério Cavalheiro

Roseli Gonçalves da Conceição

Lions

Odair Aparecido Valério

Luzia Moniz da Câmara Valério

Representantes Fundambiental

Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade

Alex Mendes Nepomuceno

Guilherme Bagattini

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Jaqueline Maria Sobral Fernandes

Marcos José Avancini Junior

Secretaria de Justiça e Cidadania

Renata Sezefredo

Milene Panontin Simão Roselen

Secretaria de Finanças

Roberto Araújo dos Santos

Glayce Mary Ferreira

ONG I Socioambientalista

Beatriz Ferreira Soares

André Marcos Vitorino

ONG II

Ana Soler Ribeiro

Marcos Alberto Máximo Rocha

Condema

Carla Geanfrancisco Falasca