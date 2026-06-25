Membros do Condema e Fundambiental tomam posse para o biênio 2026/2028

Membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e do Fundambiental de Guarulhos tomaram posse na terça-feira (24) para o biênio 2026/2028. A diplomação foi realizada pelo secretário-adjunto da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), Abdo Mazloum, no Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali (CEA), no Bosque Maia.
O Conselho opera sob a regulamentação do Decreto Municipal nº 43.294/2025 e da Lei Municipal nº 8.375/2025. Ele é composto por 22 membros, sendo 11 representantes do Poder Público e 11 representantes da Sociedade Civil (incluindo ONGs, associações de classe e sindicatos).
O Condema de Guarulhos é um órgão colegiado, consultivo e deliberativo, responsável por assessorar a Prefeitura na criação, formulação e fiscalização de políticas públicas e diretrizes de proteção e controle ambiental no município.
Já o Fundo Ambiental Municipal de Guarulhos (Fundambiental), regido pela Lei nº 6.109/2005, com alterações trazidas pela Lei nº 7.674/2018, é gerido pela SVCS e pelo Condema. Ele financia projetos de preservação, recuperação da qualidade ambiental e educação ambiental na cidade.
Representantes do Condema biênio 2026/2028
Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade
Alex Mendes Nepomuceno
Guilherme Bagattini
Subsecretaria de Gestão de Resíduos
Dicson Barbosa Galipi
Ricardo Inacio Fernandes
Secretaria da Casa Civil
Vanderlei de Oliveira
Fernando de Oliveira Vieira
Secretaria de Mobilidade Urbana
Patricia Cristina Moratori
Venceslau Francisco Krokosz
Secretaria de Habitação
Mauricio Jeferson da Silva
Andreza Soares
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Letícia Nogueira Lopes
Jaqueline Maria Sobral Fernandes
Secretaria da Saúde
Danilla Patricia Marques da Silva Sales Souza
Eduardo Rodrigues de Oliveira
Secretaria de Educação
Denise de Oliveira Camargo
July Francisco Santos Silva
Secretaria de Infraestrutura Urbana
Cezar Alegretti Teixeira
Álvaro José Espindola Junior
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
Matheus dos Santos Costa
Edson José de Barros
Delegacia Infrações contra o Meio Ambiente
Douglas Dias Torres
Mai Vietta
Universidade de Guarulhos
João Alexandre Saviolo Osti
Fabrício Bau Dalmmas
ONG Socioambientalista Barbara Cristina de Sá
André Marcos Vitorino
Viviane Alves Silva
Central Sindical – CUT
Carlos Adriano Felix de Moura
Ronaldo Mario da Silva
CIESP Guarulhos
Glauce Simioni Loredo Laxy
Sandro Oliveira das Chagas
ASSEAG – Ass. Eng. Arq. Agron. de Guarulhos
Joel Rodrigues dos Santos
Carla Geanfrancisco Falasca
OAB
Sandra Campos Kise
Rotary
Douglas Rogério Cavalheiro
Roseli Gonçalves da Conceição
Lions
Odair Aparecido Valério
Luzia Moniz da Câmara Valério
Representantes Fundambiental
Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade
Alex Mendes Nepomuceno
Guilherme Bagattini
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Jaqueline Maria Sobral Fernandes
Marcos José Avancini Junior
Secretaria de Justiça e Cidadania
Renata Sezefredo
Milene Panontin Simão Roselen
Secretaria de Finanças
Roberto Araújo dos Santos
Glayce Mary Ferreira
ONG I Socioambientalista
Beatriz Ferreira Soares
André Marcos Vitorino
ONG II
Ana Soler Ribeiro
Marcos Alberto Máximo Rocha
Condema
Carla Geanfrancisco Falasca