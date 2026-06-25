Cata-Tralha atende Jardim Santa Lídia e mais 13 bairros no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (27) pelas ruas dos bairros Jardim Santa Lídia, Jardim Dona Meri, Jardim Marilena, Jardim Santa Rita, Jardim Tamassia, Jardim Santo Eduardo, Jardim Capri, Jardim Sueli, Jardim Santa Vicência, Jardim das Acácias e Jardim Planalto. No domingo (28) os bairros atendidos serão Jardim Paraíso, Jardim Acácio e Campo da Paz.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado, dia 27

Jardim Santa Lídia

Rua Adelina Vieira Porto, rua Antônio Muniz de Almeida, rua Aírton Ferreira Mendes, rua Francisco Serrano, rua José Nilson Ferretti, rua João Paulo Piassentini, rua Leovergília Rodrigues da Conceição, rua Lídia Galloni Mercúrio, rua Maria Cândida Mamente, rua Maria Espíndola, rua Maria José Alves, rua Mário Bezerra de Espíndola, rua Narcizo Gomes de Oliveira, rua Noburo Nonaka, rua Sebastião Antunes e rua Vicente Durso.

Jardim Dona Meri

Rua Ana Maria da Conceição de Souza, rua Betuel Lopes Ferreira, rua Emídio Manoel dos Santos, rua Guiomar Garcia Horta, viela Luís Vicente Coutinho, rua Rodolpho Luciano Fazzio de lcardo, rua Zaira Ramira Schrepel, estrada do Elenco e rua Clorinda Mafuz.

Jardim Marilena

Rua Branca Paulista, rua Cachoeira Paulista, rua Espírito Santo Dourado, rua Guaraton, rua ltambé do Mato Dentro, rua ltupeva, rua José Melo, rua Lavrinhas, rua Louveira, rua Madre de Deus de Minas, rua Monsenhor Paulo, rua Nazaré Paulista, rua Onze, rua Pedra Bela, rua Piedade do Rio Grande, rua Pinhalzinho, rua Piracaia, rua Ponta de Pedras, rua Santa Rita do Sapucaí, rua São Bento Abade, rua São Gonçalo do Sapucaí, rua São José do Alegre, rua São João da Mata, rua São Sebastião da Boa Vista e rua Pimpolino.

Jardim Santa Rita

Passagem Antonio Nunes da Silva, avenida Aracaju, rua Cleusa Maria Barbosa de Oliveira, rua lbite, rua ltamarati de Minas, rua Miguel Fernandes Maldonado, viela Mombuca, rua Nova Odessa, viela Santana do Garambeu, rua Tenente Campo, avenida Vila Matias, rua de Santa Cataguases e rua Âncora.

Jardim Tamassia

Rua Ana Cecília, rua Fernando Antônio, rua Maria Elisa e rua Paru,

Jardim Santo Eduardo

Rua Jari e rua Sapucai Mirin.

Jardim Capri

Rua Campo Largo e rua Correge do Bom Jesus.

Jardim Sueli

Passagem Bady, viela Corinto, rua Cândido de Abreu, rua Nova América da Colina, travessa Planejada, rua Santo Antonio Aventureiro, rua Bueno Bernardo, travessa Veu, travessa Asa, travessa Nilo e travessa Nova Independência.

Jardim Santa Vicência

Passagem Bocabina, rua Jamil João Zarif, rua São Mateus do Sul, rua Timbiras e rua Alvaro Luís Ferreira Santos.

Jardim das Acácias

Rua Almirante Tamandaré, Passagem Giatuba, Passagem Marconi, rua Pouso Alto, rua São Sebastião do Rio Verde, rua Teixeira Soares e rua dos Geógrafos.

Jardim Planalto

Rua Airton Senna, rua Irmã Dirce, rua São Judas Tadeu, rua Nova Canaa, rua Cruzeiro e rua Jequié.

Domingo, dia 28

Jardim Paraíso

Avenida Cesário Lange, avenida Décio Cossolin, avenida Dona Euzébia, avenida Paulistana, avenida Purús, avenida São Francisco Sales, avenida Silvestre Pires de Feitras (700 a 2100), avenida Três Corações, rua Aiuruoca, rua Altamira, rua Antônio Olinto, rua Barra do Jacareí, rua Benito, rua Capivari, rua Charqueara, rua Cordislândia, rua Coronel Macedo, rua da Conquista, rua Fortaleza Nogueiras, rua Fortuna de Minas, rua Guarumomis, rua Hélio Teixeira, rua Jerônimo Monteiro, rua João Evangelista, rua Laranjal Paulista, rua Maria Rita Severino, rua Maromomis, rua Mimoso do Sul, rua Monte Sião, rua Munhoz Melo, rua Nossa Senhora do Socorro, rua Paranapanema, rua Pardinho, rua Pedrauva, rua Porangala, rua Pouso Alegre, rua Quatro de Fevereiro, rua Samurai, rua Santa Maria Suacui, rua Santana do Itararé, rua Santo Estevão, rua São Joaquim do Monte, rua Silvianópolis, rua Taquarituba, rua Telêmaco Borba, rua Vinte de Maio, viela Alagoas, viela Albertina, viela Arandu, viela Arantina, viela Avaré, viela Campanha, viela Carvalhos, viela Castelo, viela Chácara, viela Ingaí, viela Itatinga, viela Juquiá, viela Liberdade, viela Manduri, viela Pedra da Anta, viela São José Caiana, viela Serra dos Aimorés e viela Vitória.

Jardim Acácio

Avenida C, praça Antônio Jayme Zapata, rua Amélia Veigas Teixeira, rua Cassiano Gomes, rua Catarina Guilhem Serrano, rua Clésia Lelis da Silva, rua Geraldo José de Moura, rua Giusseppa Conti Panepinto, rua Hermenegildo Orsi, rua Luiz Mellone, rua Manoel Luiz Pereira, rua Maria Luíza Périco, rua Nestor João de Oliveira, rua Nova e rua Takayosi Tamura.

Campo da Paz

Rua Campos da Paz, rua Santo Estevão, viela Chácara Um, rua Guarumomis, rua Maromomis, rua Sapucaia, rua Belém, rua Irmã Dorati, rua dos Coqueiros e estrada Municipal.