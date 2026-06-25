Prefeitura leva feira de adoção de cães e gatos ao Lavras neste sábado

Neste sábado (27), a Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Zoori Pets unidade Lavras, estará na avenida José Brumatti 2.374 (estacionamento do Supermercado Nagumo) com gatos e cachorros em busca de novas famílias.

Todos os animais são castrados, vacinados, vermifugados e possuem microchip de identificação. Para adotar é necessário apresentar documento pessoal, comprovante de residência e o mais importante: responsabilidade e consciência de que todo animal merece cuidados de saúde e bem-estar durante todos os anos de sua vida.

Para quem pensa em adotar um gatinho, recomenda-se levar caixa de transporte. Já para adotar um doguinho, uma coleira com guia é suficiente.

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Sábado, dia 27 – 10h às 14h

Avenida José Brumatti 2.374 (estacionamento do Supermercado Nagumo)