Prefeitura leva feira de adoção de cães e gatos ao Shopping Bonsucesso

Neste sábado, dia 11, das 10h às 14h, o Shopping Bonsucesso recebe cães e gatos em busca de novas famílias. O stand com os animais será montado pelo Departamento de Bem-estar Animal na altura da loja Sandry.

Todos os animais disponíveis são castrados, vacinados, microchipados e vermifugados. Para adotar é preciso ser maior de 18 anos e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Quem pretende adotar um felino, deve levar caixa de transporte para evitar possíveis fugas.

O Shopping Bonsucesso fica na venida Juscelino Kubistchek de Oliveira. 5308, Jardim Albertina.