Feira de adoção de cães e gatos chega ao Jardim Vila Galvão neste sábado

Quem for ao Supermercado Lopes neste sábado (25), das 11h às 14h, vai poder levar pra casa, além das compras habituais, também um amiguinho peludo. A Subsecretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Guarulhos estará no local, no período mencionado, com cachorros e gatos para adoção.

Todos os animais são castrados, vacinados, vermifugados e possuem microchip de identificação. Para adotar é necessário apresentar documento pessoal, comprovante de residência e o mais importante: responsabilidade e consciência de que todo animal merece cuidados de saúde e bem-estar durante todos os anos de sua vida.

Para quem pensa em adotar um gatinho, recomenda-se levar caixa de transporte. Já para adotar um doguinho, uma coleira com guia é suficiente.

O Supermercado Lopes unidade Jardim Vila Galvão fica na avenida Emílio Ribas, 2.222.