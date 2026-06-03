Arraiá do Hexa 2026 une tradição junina e torcida pela Copa no Bosque Maia em evento gratuito

O tradicional Arraial Guarulhos ganha uma nova identidade em 2026 e passa a se chamar Arraiá do Hexa, unindo a força cultural das festas juninas brasileiras à emoção da Copa do Mundo. O evento acontece de 19 de junho a 19 de julho, no Bosque Maia, com entrada gratuita e programação voltada para toda a família.

Realizado pela Espaço Inter Eventos, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, por meio do Departamento de Turismo, o Arraiá do Hexa chega com a proposta de preservar a essência da tradicional festa junina realizada no Bosque Maia, agregando novas experiências para o público, que também deseja acompanhar os jogos do principal torneio de futebol do mundo.

Programação inclui mega telão

Um dos grandes destaques desta edição será a instalação de um mega telão de LED de 24 m2 posicionado estrategicamente para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo.

Durante todo o evento, os jogos da Seleção Brasileira serão exibidos com sonorização especial. As demais partidas também poderão ser acompanhadas pelo público e, a partir das semifinais, todos os jogos serão transmitidos com sonorização. A proposta é transformar o Bosque Maia em um grande espaço de convivência, reunindo famílias, amigos e torcedores em um ambiente seguro e acolhedor.

A programação musical conta com atrações confirmadas para animar o público ao longo do evento. No dia 21 de junho, sobe ao palco a banda Peixe Elétrico, referência nacional no forró universitário. Em 12 de julho, será a vez da Banda Dejavu, conhecida por seus sucessos no cenário do forró eletrônico. Já no dia 18 de julho, o público poderá conferir o show da Latitude 10, um dos principais nomes do arrocha brasileiro. O evento também contará com apresentação do grupo Calango Brabo no dia 27 de junho, outras atrações já confirmadas são o Trio Cajibrina e diversos artistas regionais, valorizando a cultura popular e os talentos locais.

Cultura, gastronomia e entretenimento

Além da programação musical, o Arraiá do Hexa oferecerá uma experiência completa para os visitantes. A área gastronômica reunirá comidas típicas juninas, doces tradicionais, hambúrgueres artesanais, culinária regional e diversas opções que já fazem parte da identidade do evento.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos também participará do diálogo para a construção da programação cultural, fortalecendo a integração entre o evento e as ações culturais desenvolvidas no município.

A edição de 2026 contará com estrutura ampliada para receber visitantes de toda a região. O parque de diversões terá atrações de grande porte, incluindo roda-gigante, bate-bate, brinquedos eletrônicos infantis, arena kids e outras opções de entretenimento para diferentes faixas etárias.

A decoração temática também será um dos diferenciais do evento. Além dos elementos tradicionais das festas juninas, a cenografia incorporará referências ao universo do futebol e da torcida brasileira, criando ambientes instagramáveis e experiências imersivas ao longo do Bosque Maia.

Como ocorre em outros grandes eventos organizados pela Espaço Inter Eventos, a administração municipal terá liberdade para desenvolver ações culturais, educativas, de saúde, de segurança pública e de trânsito durante a programação, ampliando a oferta de serviços e atividades para a população.

Com entrada gratuita, o Arraiá do Hexa oferecerá ao público a oportunidade de acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um ambiente estruturado e familiar, além de desfrutar de shows, gastronomia, parque de diversões e atrações culturais ao longo de um mês de programação.

A expectativa é reunir públicos de diferentes perfis em uma experiência que combina tradição, entretenimento e convivência, transformando o Bosque Maia em um dos principais pontos de encontro da cidade durante o período da Copa do Mundo e das festividades juninas.

Serviço

Arraiá do Hexa 2026

Data: 19 de junho a 19 de julho de 2026

Horário: quarta a sexta-feira, das 17h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 22h

Local: Bosque Maia

Endereço: avenida Paulo Faccini, s/nº – Centro – Guarulhos

Classificação etária: livre

Entrada: gratuita

Inscrição: não é necessária

Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos