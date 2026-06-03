Inscrições para EJA na rede municipal começam na próxima segunda

A partir da próxima segunda-feira (8) estarão abertas as inscrições das turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas da rede municipal de ensino de Guarulhos. As vagas são destinadas aos munícipes que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com início das aulas previsto para o 2º semestre do ano letivo de 2026.

Os interessados têm até o dia 19 de junho para realizar a inscrição pela internet, por meio de formulário disponível no Portal da Secretaria de Educação (portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br). Na falta de acesso à internet, a inscrição pode ser realizada presencialmente com apoio das unidades educacionais do município (escolas e CEUs). Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar o CPF e comprovante de residência.

A Prefeitura de Guarulhos incentiva jovens e adultos a partir dos 15 anos que não terminaram a educação básica a retomarem os estudos, ampliando oportunidades no mercado de trabalho e fortalecendo a autoestima. A modalidade de ensino conta com aulas presenciais nos períodos diurno e noturno, para garantir o acesso de quem precisa conciliar os estudos com a rotina de trabalho.

Durante o período de matrículas, a Secretaria de Educação realiza a organização prévia para o 2º semestre, que envolve a atribuição de professores e a criação das turmas para o início das aulas em 23 de julho. Após essa etapa, as vagas remanescentes permanecem abertas ao longo de todo o ano. Dessa forma, o amplo chamamento é fundamental para o planejamento escolar da modalidade.

A lista completa com os endereços das escolas-polo da EJA espalhadas pelo município pode ser consultada no link: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/99/.