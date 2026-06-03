Guarulhos realiza a 13ª edição dos Jogos Escolares Municipais

Entre os meses de junho e setembro, as escolas da rede municipal recebem a 13ª edição dos Jogos Escolares Municipais, uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, para a promoção de festival esportivo com intercâmbio sociocultural e estímulo a práticas corporais a partir do tema “Os jogos e suas interações sociais na escola”. Na manhã desta terça-feira (2), o Teatro Adamastor recebeu evento de abertura do JEM 2026, que contou com as presenças de profissionais e estudantes das escolas da rede municipal.

Durante a solenidade de abertura, os alunos dos 4º e 5º anos da EPG Elis Regina apresentaram trabalho desenvolvido nas aulas de Educação Física do professor Donizete Ferreira Barbosa, com momentos de musicalidade, canto e participação coletiva, evidenciando a capoeira como manifestação cultural, artística e corporal. A abertura contou ainda com apresentação de alunas da ginástica artística do Ginásio Bonifácio Cardoso, equipamento da Secretaria do Esporte e Lazer.

Por meio dos jogos, o JEM 2026 tem como objetivo promover vivências de diversas práticas corporais a estudantes da rede municipal, com valores de sociabilização e uma atitude cooperativa, solidária, sem discriminação pelo desempenho ou por razões sociais, físicas, gêneros, culturais e raciais, como transformação social.

A abertura foi marcada ainda por palestra com a prof.ª dra. Valquíria de Lima, membro do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos, que destacou as principais formas de interações sociais e o desenvolvimento de habilidades como cooperação, trabalho em equipe, tomada de decisão, entre outras.

Inscrições na Etapa Escolar

As escolas da Prefeitura de Guarulhos têm até o dia 15 de junho para inscrever estudantes matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Etapa Escolar do JEM 2026. Além da Etapa Escolar, o JEM comporta ainda outras duas etapas distintas, a Regional, realizada em agosto, e a Municipal, em setembro, das quais participam estudantes do 5º ano e da EJA.

As inscrições deverão ser realizadas por meio do site https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/doepinscricao/jempar2026/.

Integração da comunidade escolar

Durante todo o ano, as brincadeiras e jogos, festivais, atividades lúdico-recreativas, entre outras, motivam as crianças, jovens e adultos a participar das atividades esportivas dos jogos escolares. Nesse período, as escolas poderão construir coletivamente um trabalho que representa a etapa, seguindo o planejamento escolar, nos espaços escolares, potencializando o envolvimento dos educandos de diferentes turmas, de modo que o objetivo principal é promover a integração de toda a comunidade escolar, desde a Educação Infantil até a EJA.