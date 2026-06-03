Guarulhos discute erradicação do trabalho infantil em evento aberto ao público no Teatro Adamastor

O Teatro Adamastor recebe no próximo dia 12 (sexta-feira) evento em alusão ao Dia Mundial e Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil. A partir das 9h, abre-se espaço para a discussão sobre os desafios e perspectivas do enfrentamento ao trabalho infantil e a proteção ao adolescente trabalhador em Guarulhos com palestra de Anna Luiza Calixto, cientista social, escritora infantojuvenil e fundadora do Projeto Bem Me Quer.

Guarulhos reafirma, por meio deste encontro, seu compromisso com a promoção, proteção e defesa destes públicos e o evento representa um espaço de reflexão, sensibilização e mobilização coletiva, reforçando que lugar de criança é na escola, em convivência familiar e comunitária e livre de violência, com acesso ao desenvolvimento pleno e à proteção integral. Ao adolescente deve ser garantido o acesso ao trabalho protegido e à aprendizagem profissional, conforme determina a legislação vigente.

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil em parceria com a Comissão Intersetorial para Elaboração do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador – CMETI, que reúne representantes de secretarias municipais, conselhos de direitos, Conselho Tutelar e demais órgãos da rede de proteção.

Serviço

Dia Mundial e Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil

Quinta-feira, dia 12 de junho, às 9h

Centro Municipal de Educação – CME Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734)