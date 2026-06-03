Guarulhos conquista duas pratas na Copa Sudeste de Handebol e se classifica nos Brasileiros Sub-14 e Júnior

O handebol de Guarulhos viveu uma semana de grandes conquistas com os times de base garantindo duas medalhas de prata e duas classificações para os Campeonatos Brasileiros de Clubes. As equipes das categorias Sub-14 (Infantil) e Júnior Masculino alcançaram o vice-campeonato em duas competições da Copa Sudeste de Clubes realizadas simultaneamente no final de maio.
A equipe Júnior Masculino do ACISEG/Guarulhos conquistou o segundo lugar na Copa Sudeste de Clubes, realizada de 26 a 30 de maio, no Ginásio Poliesportivo Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP). Com o vice-campeonato, o time carimbou o passaporte para o Campeonato Brasileiro de Clubes.
O título da categoria ficou com o LPH/Prefeitura Sorocaba/Objetivo – Sorocaba, que venceu por 21 a 16, e o FAE/Osasco (SP) fechou o pódio em terceiro. O evento foi chancelado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e executado pela Liga Paulista de Handebol (LPH).
Trajetória Sólida e prata no Infantil Sub-14 em Minas Gerais
Paralelamente, em São Sebastião do Paraíso (MG), a equipe Infantil Sub-14 do Herkules/Aciseg/Guarulhos garantiu a medalha de prata na Copa Sudeste Infantil. Os jogos aconteceram na Arena Olímpica João Mambrini, entre 26 e 31 de maio.
A campanha do time guarulhense somou quatro vitórias consecutivas até a final. Na fase de grupos, o time venceu a Prefeitura de Passos por 35 a 26 e o Mesquita por 22 a 20. Nas quartas de final, bateu novamente Passos por 33 a 23. A vaga na final e no Brasileiro veio após a vitória sobre o Atibaia por 27 a 19 na semifinal. Na grande decisão, o time ficou com o vice-campeonato após sofrer um revés de 37 a 26 contra o São Bernardo.
Outras modalidades
As equipes de base da Apagebask/Guarulhos somaram cinco vitórias consecutivas em três competições diferentes, com destaque para os triunfos na Federação Paulista de Basquete (FPB), na Nova Copa de Basquete (NCB) e na Liga Paulista de Basquete.
A sequência vitoriosa começou na sexta-feira, 29 de maio, em Guarulhos. A equipe Sub-18 Feminino impôs o ritmo de jogo em casa e venceu o Santo André por 50 a 35.
No sábado, 30 de maio, o time Sub-15 Masculino garantiu o resultado mais elástico da rodada na FPB. Jogando no Ginásio João do Pulo, os meninos superaram a equipe de Sorocaba com uma vantagem de 44 pontos, fechando o placar em 82 a 38.
No domingo (31), o elenco Sub-16 Masculino viajou até Porto Feliz e bateu os donos da casa por 63 a 57, em um confronto equilibrado.
Também no domingo, a Apagebask/Guarulhos brilhou em outros dois torneios estaduais. No tradicional Ginásio Baby Barioni, a equipe garantiu uma vitória sólida sobre o Instituto Drible Certo por 52 a 20, pela NCB. E atuando no Ginásio Antônio Carlos Mendonça, em Arujá, o time Sub-21 atropelou o União Basquete Tietê Greens com o placar de 73 a 38, pela Liga.
O vôlei também garantiu bons resultados. No sábado (29) as equipes feminina e masculina entraram em quadra jogando em casa e garantiram resultados importantes pelas competições estaduais da modalidade.
Jogando no Ginásio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande, a equipe Sub-13 Feminino da Aprov/Guarulhos mostrou superioridade técnica e venceu o Projeto Bola pra Cima. O time guarulhense fechou a partida com uma vitória convincente por 3 sets a 0.
No mesmo dia, o time Sub-17 Masculino da Aprov/Guarulhos marcou uma vitória no campeonato da Federação Paulista de Vôlei (FPV). Atuando no Centro Esportivo João do Pulo, os garotos superaram a equipe de Praia Grande por 3 sets a 1, somando pontos valiosos na tabela de classificação do torneio estadual.