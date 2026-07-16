Guarulhos estreia com título na ginástica e série de pódios no primeiro dia dos 68º Jogos Regionais

A delegação de Guarulhos iniciou sua participação nos 68º Jogos Regionais com resultados expressivos em diversas modalidades. O primeiro dia do evento, na quarta-feira (15) contou com a cerimônia oficial de abertura às 10h no Complexo Esportivo Maestro Sergio Weiss (Teatrão). No âmbito esportivo, o município destacou-se com a conquista do título geral por equipes na ginástica artística e com vitórias consistentes nos esportes coletivos e individuais.

Na ginástica artística, disputada no CIE Pindamonhangaba, a equipe guarulhense sagrou-se campeã geral da modalidade. No individual geral, o pódio foi totalmente dominado pela cidade com Manuela Kriegel em primeiro lugar, Lavínia Souza em segundo e Lara Vicente em terceiro. Nas finais por aparelhos, Manuela Kriegel venceu a prova do salto, seguida por Lavínia Souza e Giovanna Monteiro. Nas paralelas assimétricas, Melissa Assis ficou com a primeira colocação, com Giovanna Monteiro em segundo e Manuela Kriegel em terceiro. Na trave, Lavínia Souza conquistou o ouro, Lara Vicente a prata e Manuela Kriegel o bronze. Já no solo, o primeiro lugar ficou com Lara Vicente, o segundo com Manuela Kriegel e o terceiro com Maria Luiza Santos.

No atletismo, com provas realizadas no Centro Poliesportivo João do Pulo, Lucas Carneiro da Silva garantiu a medalha de ouro no salto com vara. As medalhas de prata foram conquistadas por Diego Donato Cardena no lançamento do martelo, Leticia Cristina Rodrigues no salto com vara, Ketlen Gonçalves de Sousa no salto em distância e Beatriz da Cruz Freitas na marcha atlética. Os bronzes individuais foram para Sara Alves Garcia no lançamento do martelo, Pedro Miguel de Sousa Santos no salto em distância e Larissa Mayumi Santos Watanabe nos 100m rasos. Nas provas de pista, o revezamento feminino composto por Leticia Cristina, Larissa Mayumi, Lais Sabino e Leticia Lopes garantiu o terceiro lugar, mesma posição alcançada pelo revezamento masculino formado por Lucas Antenor, Luiz Henrique Valadares, João Gabriel Amorim e Maxsuel Santana.

Nos esportes coletivos e de praia, o futebol masculino goleou a equipe de São Sebastião por 5 a 0 no Centro Poliesportivo José Carlos das Neves. No futebol feminino, Guarulhos venceu o município de Poá por 1 a 0 após vitória por W.O. no Centro Esportivo Mário Weiss. No vôlei de praia, jogado no Parque Aquático Thermas do Vale, a dupla feminina venceu Santa Branca por 2 a 0, enquanto a dupla masculina derrotou Campos do Jordão por 2 a 0 e na sequência enfrentou a equipe de São José dos Campos.

Por fim, as modalidades de raquete registraram ampla vantagem para o município. No tênis de mesa, em partidas sediadas no Centro Comunitário João Cordeiro dos Santos, Guarulhos venceu no feminino contra Itaquaquecetuba por 3 a 0 e repetiu o placar de 3 a 0 no masculino contra Guararema. Já no tênis de campo, jogado no Clube de Campo Santa Rita, a equipe feminina ganhou de Santa Isabel por 2 a 0, enquanto o time masculino encerrou a rodada com derrota para Santa Isabel por 2 a 1.