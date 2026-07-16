Cata-Tralha atende Parque Santo Dumont e mais sete bairros no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (18) pelas ruas dos bairros Parque Santo Dumont, Jardim Bananal, Jardim Munira e Jardim Adelina. No domingo (19) os bairros atendidos serão Residencial Haroldo Veloso, Cidade Seródio, Jardim Novo Portugal e Jardim Regina.
Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.
Confira a programação
Sábado –18 de julho
Parque Santo Dumont
Rua Alexandria, rua Almino Afonso, rua Antônio Martins, viela Balsas, rua Calábria, rua Caminho Encanto, rua Campo Redondo, viela Cartago, viela Cerro Corá, viela Coico, rua Coronel Ezequiel, viela Cruzeta, rua Currais Novos, rua Damão, rua Doutor Severiano, viela Egito, viela Equador, viela Florânia, rua Francisco Dantas, viela General Carneiro, travessa Ipueira, rua José da Penha, travessa José da Penha, rua João Dias, viela Lago Azul, viela Lago Fundo, rua Lagoa Nova, rua Lucrécia, viela Lucrécia, rua Luiz Gomes, viela Magda, rua Marau, rua Marcelino Vieira, rua Martinica, estrada do saboó (800 a 1660), viela Parelhas, viela Parnadama, viela Patuí, rua Peru, Parque Piemonte, viela Pilões, viela Portalegre, viela Quito, rua Rafael Fernandes, rua Rafael Godeiro, viela Recanto, rua Rodolfo Fernandes, viela Santa Mariana, rua Senador Georgino Avelino, rua Seridó Júnior, rua Serra Negra, viela Serrinha, Trav. Servidão da Passagem, rua São Fernando, rua São Francisco D’Oeste, rua São Gonçalo Amarante, rua São José do Mipibu, rua São João do Sabuji, rua Taboleiro Grande, viela Teerã, rua Tenente Ananias, viela Terra, rua Tibaú do Sul, rua Togo, travessa Tucurutu, viela Tâmisa, viela Umarizal, rua Valter da Silva, rua Vigia, viela Vinhedo, rua do Campo, rua dos Batistas, rua dos Dantas e rua Água Nova.
Jardim Bananal
Rua Adalberto Bellini, viela Fortaleza, viela Luciano Cezar Bellini, rua Luciano Cézar Bellini, rua Luiz Rosset, rua Luiz Rossetti, rua Manuel Ernesto de Freitas, rua Maria Eliza Silva, rua Maria Pereira, rua Nino Fantini, rua Oswaldo de Oliveira Alves e rua Prof. Valderice T. da Mota C. Marchini.
Jardim Munira
Rua Clarice Lispector, rua Dias Gomes, rua Eça de Queiroz, rua Guimarães Rosa, rua Mario Lago, rua Nelson Rodrigues, estrada Elenco, 4.700 a 4.980 e rua Érico Veríssimo.
Jardim Adelina
Rua Vanessa, rua Mirla, rua Kátia, rua Cida, rua Marli e rua Heraldo Júnior.
Domingo – 19 de julho
Residencial Haroldo Veloso
Rua Agostinho dos Santos, rua André Filho, rua Arnaldo Augusto Costa, viela Baldim, rua Batiste Jr., rua Braz Odorico Rabelo, rua Caco Velho, rua Cana Verde, avenida Candeias, rua Celso Guimaraes, rua Celso Ladeira, rua Celso Teixeira, viela Cica, rua Ciro Monteiro, rua Claro Augusto de Miranda, rua Clementina Gonçalves da Silva, rua Cochila de Moraes, rua Custódio de Mesquita, rua Cândido Botelho, rua César Abraão, , rua Dalva de Oliveira, , rua Dino Janeiro, , rua Donga, , rua Egas Muniz, , rua Ely Lacerda, rua Erlon Chaves, rua Eron Domingues, viela Eça, rua Fábia Messias Batista, rua Gaivota, rua Gastão Forment, rua Guilherme de Almeida, rua Hequel Tavares, rua Herve Cordovil, rua lsmênia dos Santos, , viela ltueta, viela Jaú, rua Joaquim de Brito, rua João Bacarini, rua João Batista Amaral Pires, rua Kalil Filho, , rua Laurinda da Conceiçao Dias, , rua Leila Diniz, , rua Luiz Davighi, , rua Lupicínio Rodrigues, , rua Maestro Armindo de Oliveira, , rua Mandaqui, , rua Manoel Duraes, rua Manuel da Nóbrega, rua Marcus Alan, rua Milton Ribeiro, viela Mitre, viela Morango, viela Mutum, rua Mário Santos, rua Oduvaldo Viana Filho, , rua Oduvaldo Viana, rua Olegário Mariano, rua Olegário Passos, rua Oscarito, rua Padre Antônio Romano, rua Padre José Antônio Romano, rua Piolim, rua Pocrane, rua Primo de Luca, viela Pupy, viela Recife, rua Resplendor, rua Sérgio Cardoso, rua Vassourinha, rua das Andorinhas, rua das Tulipas, rua do Trevo e rua dos Pardais.
Cidade Seródio
Rua Abílio Mendes de Oliveira, avenida Aguanil, viela Aimorés, viela Alagoinha, rua Alfenas, rua Alhandra, rua Alpinópolis, rua Alterola, rua Areado, rua Bayeux, rua Caapora, rua Cabedelo, avenida Camacan, rua Campo do Meio, rua Campos Gerais, avenida Candea, rua Capitólio, viela Caratinga, rua Carmo do Cajuru, rua Carnaubal, viela Circle, viela Coluna, viela Contagem, avenida Coqueiral, rua Cruz do Espírito Santo, avenida Delfinópolis, rua Divino, rua Divinópolis, rua Dom Basco, rua Ester, rua Fama, rua Florestal, rua Gonzaga, avenida Guape, viela lapu, viela lbirité, rua Igrejinha, rua lnicinea, rua Jatobá, rua Joanésia, rua Joaquim de Brito, rua José Molon, rua João Carlos, viela Ladeira, rua Lajunar, rua Manau-Mirim, rua Manhacu, avenida Marcial Lourenço Serodio, rua Materlândia, rua Matipó, rua Mesquita, avenida Mônaco, rua Nepomuceno, rua Nova Russas, avenida Osiris, rua Pratópolis, avenida Quinze de Janeiro, viela ruanda, rua Santana da Vargem, avenida Serra Redonda, rua Serra da Raiz, rua Sobrália, viela Tamara, viela Timóteo, viela Truta e avenida Varginha.
Jardim Novo Portugal
Rua Belém, rua Benfica, rua Buriti Bravo, rua Cora, rua Cova, rua Cândida, estrada Guarulhos-Nazaré, – de 1800/1801 a 2698/2699, rua ltaju, rua ltapui, rua ltirapina, rua Jacaraú, rua Lia, rua Lola, rua Lucena, rua Mamanguape, rua Manuel dos Santos Alcaide, rua Nova Iorque e viela Olival.
Jardim Regina
Rua Cid, rua Huno, viela do Chá e viela do Véu.