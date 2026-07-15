Programa Segue o Fio contabiliza quase 10 mil toneladas de cabos removidos no primeiro semestre de 2026

O programa Segue o Fio da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a concessionária EDP, registrou no primeiro semestre de 2026 a remoção de 9.913 toneladas de cabos instalados em postes de energia pela cidade. A iniciativa, que começou em outubro de 2025, é coordenada pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR) e tem por objetivo proporcionar mais segurança à população, bem como promover a diminuição da poluição visual.

Até o momento, as equipes removeram cabos em 95 vias localizadas em Cumbica, Centro, Gopoúva, Vila Milton, Macedo, Bom Clima, Bonsucesso, Taboão, Vila Galvão, Jardim Aliança, Parque das Nações, Vila Rosália, Vila Camargos, entre outros bairros.

Para que o trabalho ocorra com planejamento, a SAR, pasta responsável pela fiscalização e desenvolvimento do programa, faz o mapeamento dos pontos mais críticos. No entanto, a remoção dos cabos só ocorre após a concessionária EDP contatar as empresas de telecomunicações, solicitando a adequação do cabeamento. Caso não obtenha resposta, a retirada ocorre à revelia.

De acordo com a EDP, as empresas de telecomunicações e de internet são notificadas constantemente com o objetivo de melhorar e regularizar as condições do material utilizado.

O compartilhamento de postes de energia elétrica por empresas de telecomunicações e internet é regulamentado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além da Prefeitura de Guarulhos e da EDP, o programa Segue o Fio conta com a colaboração das empresas de telecomunicações autorizadas a prestar serviços em Guarulhos.

Vias atendidas

Confira algumas ruas e avenidas que receberam o serviço: avenida Doutor Timoteo Penteado, rua Montes Claros, avenida Paulo Faccini, rua Major José Moreira de Mattos, rua Santo Cristo, rua Diogo Mendonça Furtado, rua Lídio Francisco de Santana, rua José Gonçalves Neves, rua João Zacharias, rua Vereador Álvaro Mendonça Falcão, avenida Suplicy, rua José Nilson Ferretti, rua Mogi Guaçu, rua Hungria, rua Tarauacá, rua Treze de Maio, rua Capitão Rabelo, avenida Milton, rua Lalau Rabelo, rua Anice, rua Pedro Álvares Cabral, rua Joaquim Moreira, rua Itaverava, rua Libânio José Antônio, rua Diogo de Farias, rua Soldado João Pereira da Silva, via Braspress, rua Pedro Constantino, rua Duque de Caxias, avenida Atalaia do Norte, avenida Doutor Emilio Ribas, avenida Mariana Ubaldina do Espírito Santo, avenida Bom Clima, rua Arminda de Lima, rua dos Japoneses, rua João Gonçalves, avenida Guarulhos, rua Senador Severo Gomes, rua Joaquina de Jesus, rua Deputado Ulisses Guimarães, avenida Delfinópolis, avenida Aguanil, rua José Lopes, rua Jaboticabal, avenida Salgado Filho, rua Laranjal, rua Joaquim Gonçalves da Silva, praça das Pedras, rua Tapajós, rua Miguel Leão, rua Arealva, rua Chile, rua Princesa Isabel, rua Hungria, rua José Nilson Ferretti, rua Tarauacá, avenida Hugo Fumagali, rua Dezoito de Fevereiro, rua Martim Afonso, rua Fernão de Magalhães, rua Santa Tereza, rua Heraldo Evans, rua Vinte e Quatro de Maio, rua Francisco Pereira, rua Major José Moreira Matos, rua Santo Antônio, avenida São Bento, rua Lucinda Rabelo, rua Capitão Rabelo, rua Vitorino Freire, rua São Francisco, rua Quitandinha, rua Lourdes Rabello, rua Nova Aliança do Ivaí, rua Caixa D água, rua José Antônio Marcelo, rua Maria Elisa da Nóbrega, rua Antônio Rabello, rua Atílio Vivacqua, rua Ibiúna, rua Dulce Sena Guimarães da Silva, rua Maria, rua São João D’ Aliança, rua Eloy de Castro Barros, rua Alberto Ferreira Lopes, rua Soldado Luiz Tenório Leão, rua Francisco Augusto, avenida Pedro de Souza Lopes, rua Amazonas, rua Flores de Goiás, rua Jacareí, rua Amábile Soatto, rua São Joaquim, rua Nossa Senhora de Lourdes e rua Soldado João Pereira da Silva.