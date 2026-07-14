Prefeitura prossegue com desassoreamento do córrego Cabuçu

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu a continuidade do trabalho de desassoreamento do córrego Cabuçu, no trecho próximo à Estrada dos Veigas, nesta terça-feira (14). O serviço de zeladoria é coordenado pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

A equipe que trabalha no local conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que realiza a limpeza dos detritos acumulados no leito do córrego com mais qualidade e agilidade. Além do desassoreamento, as margens do córrego estão sendo limpas, com a retirada do mato.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A população pode contribuir com o município não descartando materiais que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.