Fundo Social promove Varal Solidário no Jardim Maria Alice nesta quarta

O Jardim Maria Alice recebe na próxima quarta-feira (15) o Varal Solidário, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos que realiza a doação de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação acontece a partir das 11h, na rua Ida Righi, 100, com entrada pela quadra da escola no final da rua Antônio Dias dos Santos.

Cada participante pode retirar até dez peças entre roupas e calçados, em tamanhos adulto e infantil, de forma completamente gratuita. Estão disponíveis itens como blusas, calças, jaquetas, tênis, chinelos e sapatos.

A participação é gratuita, mas para se cadastrar é necessário comparecer com um documento com foto.

Serviço

Varal Solidário no Jardim Maria Alice

15 de julho às 11h

Rua Ida Righi, 100 – entrada pela quadra da escola, no final da rua Antônio Dias dos Santos

Gratuito | Não necessita de inscrição prévia