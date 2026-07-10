Procurado pela Justiça por tráfico de drogas é preso pela PM em Guarulhos

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta sexta (10), durante patrulhamento preventivo realizado na avenida Justino de Maio, na região de Cumbica. De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava rondas pela via quando percebeu a atitude suspeita de um indivíduo. Ao notar a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo, mudou o comportamento e tentou se esconder, o que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, os policiais não localizaram nenhum objeto ilícito, arma ou entorpecente em posse do suspeito. No entanto, diante da fundada suspeita, foi realizada uma consulta aos sistemas de segurança por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

A verificação apontou que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de tráfico de drogas. Diante da confirmação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 8º Distrito Policial de Guarulhos para os procedimentos de Polícia Judiciária.

Na unidade policial, a autoridade de plantão confirmou a validade do mandado judicial e registrou a ocorrência como captura de procurado. Após os trâmites legais, o suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, onde deverá responder conforme determinação judicial.