Guarulhos tem agenda de férias recheada de atividades gratuitas

Julho é o mês das férias escolares e, por isso, a Prefeitura de Guarulhos preparou uma agenda repleta de atividades para crianças e adolescentes que pretendem usar o recesso para aproveitar a cidade. Espaços como o Zoológico, o Bosque Maia, o Teatro Padre Bento, os Centros de Educação Unificados (CEUs) e o Conservatório Municipal de Artes estarão de portas abertas ao longo do mês.

Pensadas para receber toda a família, as atividades são gratuitas e trabalham a integração com o território, a convivência e o acesso à cultura.

Teatro Padre Bento

Nos dias 13, 16, 20 e 23 de julho, das 14h às 17h, o Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, recebe o programa Férias no Teatro, com programação gratuita de cinema, brincadeiras e atividades recreativas para crianças.

Para participar das sessões não é necessário fazer inscrição ou retirar ingressos antecipadamente. O teatro fica na rua Francisco Foot, nº 3 – Jardim Tranquilidade e o espaço oferece estacionamento gratuito.

Espaços Educacionais

Os CEUs, Cemear, os parques Chico Mendes e Júlio Fracalanza, além dos Centros Municipais de Incentivo à Leitura Fernando Pessoa e Luís de Camões recebem de 13 a 17 de julho o Estação Férias. Nos espaços, os pequenos poderão desfrutar de momentos de lazer com segurança, acompanhadas por monitores e professores.

São três mil vagas disponíveis e os pais ou responsáveis devem comparecer na secretaria do centro educacional escolhido portando a carteirinha da criança ou documento com foto e comprovante de endereço. Os endereços podem ser conferidos no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.

Zoológico de Guarulhos

A programação de férias no Zoológico começa com ações de conscientização sobre Os Perigos do Cerol, no dia 28 de julho, das 10h às 15h. A atividade é realizada em parceria com a GCM Ambiental.

No dia 29, das 10h às 12h e das 13h30 às 15h, a Trilha das Abelhas no Zoo convida a população a conhecer de perto as abelhas nativas sem ferrão. Em parceria com o Grupo de Pesquisa sobre Abelhas da USP, a experiência proporciona a observação de colmeias em funcionamento para compreender a importância desses polinizadores para a biodiversidade e aprender a diferenciar as abelhas de outros insetos.

O Dia Mundial da Cobra também será celebrado no Zoológico. Em uma exposição educativa nos dias 15 e 16 de julho, das 10h às 15h, o público poderá conhecer serpentes nativas por meio de exemplares vivos e materiais biológicos preservados. A atividade busca desmistificar esses animais, apresentar curiosidades sobre sua biologia e destacar sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas.

A separação e a destinação correta dos resíduos sólidos também ganham espaço nas discussões de férias. Nos dias 17 e 24, o Mobiliza GRU convida os visitantes a participarem de atividades interativas, conhecer materiais recicláveis e aprender como pequenas atitudes contribuem para uma cidade mais sustentável.

A Sentinela dos Rios, uma Campanha da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, apresenta a ariranha, espécie símbolo desta edição. Os visitantes conhecerão sua importância para os ecossistemas aquáticos e entenderão como sua conservação contribui para a proteção dos rios e da biodiversidade. A atividade acontece nos dias 21, 22 e 23 de julho, das 10h às 15h.

Adoção, guarda responsável e bem-estar animal são os temas da atividade que acontece das 10h às 15h, no dia 30, em parceria com o Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos. Além de aprender mais sobre os cuidados com cães e gatos, os visitantes poderão colaborar com DPAN, por meio de doação de ração, cobertores, caminhas ou brinquedos para os animais acolhidos.

Além de toda a programação pensada especialmente para o período de férias, o Zoológico de Guarulhos também realiza, frequentemente, de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30, doações de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, através do projeto Mundo Verde. Cada pessoa pode retirar até cinco mudas por mês através de um cadastro realizado no espaço do museu do zoo.

O Zoológico Municipal de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França, tem entrada gratuita e funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Parque Bosque Maia

O Orquidário Municipal, instalado dentro do Parque Bosque Maia, realiza o curso SOS Orquídeas no dia 21 de julho, às 10h. No dia 25, às 7h, o Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali promove uma atividade de Observação de Aves.

Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos

Com as portas abertas não só para os alunos, mas também para o público geral, o Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos é um espaço de contato com o mundo musical e convida os interessados a participarem das atividades educativas. São dezenas de palestras, workshops, ensaios abertos e espetáculos gratuitos e a agenda completa está disponível no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/artigo/conservatorio-municipal-de-artes-de-guarulhos-promove-programacao-intensa-e-gratuita-em.