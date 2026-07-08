Telefones da Operação Inverno em Guarulhos seguem ativos durante o feriado

Com temperaturas mínimas previstas entre 10º e 12º para o fim de semana com feriado prolongado, a Prefeitura de Guarulhos reforça a necessidade de atenção com a população em situação de rua. Para isso, os telefones da Operação Inverno continuam atendendo ininterruptamente no período, através dos números (11) 2536-4110 para ligações e do número (11) 2087-7400 para ligações e mensagens no WhatsApp.

As Equipes de Abordagem Social estão a postos 24 horas para receber informações como endereço e pontos de referência onde se encontram pessoas desabrigadas do frio, estejam elas sozinhas ou em grupos. Após serem acionadas, as equipes se dirigem até o local e oferecem acolhimento em um dos equipamentos municipais onde, além de um lugar longe do frio, também estão disponíveis alimentação adequada, espaço para banho e atendimento especializado.

Guarulhos conta hoje com mais de 300 vagas para homens e mulheres em situação de rua. Em uma das unidades há, inclusive, espaço para receber animais, já que, por vezes, o acolhimento é recusado por não terem onde deixar o amigo de quatro patas.

Serviço

Operação Inverno em Guarulhos

Ligações: (11) 2536-4110

Ligações e mensagens no WhatsApp: (11) 2087-7400

Horário de atendimento: 24 horas