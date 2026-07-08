Prefeitura de Guarulhos divulga programação de julho da Feira da Economia Solidária

Com a chegada das férias escolares, a busca por opções de passeios para sair da rotina costuma aumentar bastante. Para quem aprecia feiras de artesanato, a Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realiza mais uma edição da Feira da Economia Solidária.

A iniciativa reúne artesões locais inscritos no programa para exposição e comercialização de seus produtos em feiras ou eventos locais com o objetivo de geração de renda.

Programação da Feira de Economia Solidária

Calçadão Dom Pedro II

Período: até dia 11

Horário: das 9 às 17h

Lago dos Patos

Endereço: rua Francisco Vasconcelos, s/n° – Vila Galvão

Período: dias 11 a 12

Horário: das 14h às 22h.

Zoológico Municipal de Guarulhos

Período: dias 9 a 11

Horário: das 9h às 17h

Endereço: avenida Dona Glória Pagnonceli, 344 – Jardim Rosa de Franca.

Arraiá do Bosque Maia

Período: até dia 19 de julho

Dias da semana e horário: quinta e sexta-feira das 17h às 22h.

Sábado e domingo, das 11h às 22h.

Endereço: avenida Paulo Faccini, s/nº – Centro.

Loja no Internacional Shopping Guarulhos

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 225 – Vila Itapegica

De segunda a sexta-feira: 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h