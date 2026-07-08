Cerca de 600 pessoas participam de 2º MigraAção com serviços para migrantes e refugiados em Guarulhos

A Subsecretaria da Igualdade Racial (SIR)da Prefeitura de Guarulhos realizou no sábado (4) a segunda edição do MigraAção, evento que reuniu cerca de 600 pessoas na EPG Herbert de Souza – Betinho, no Jardim Guaracy. A iniciativa é voltada à promoção da cidadania, inclusão social e ao fortalecimento do acesso da população migrante e refugiada aos serviços públicos municipais.

A ação foi organizada pela SIR e contou com a participação de diversas secretarias municipais, órgãos públicos e instituições parceiras, reunindo em um único espaço serviços essenciais gratuitos nas áreas de assistência social, empregabilidade, saúde, cidadania, orientação jurídica, defesa do consumidor, meio ambiente, cultura e lazer.

A escolha do bairro para a realização do evento se deu devido a região do Jardim Guaracy concentrar um número expressivo de famílias migrantes e refugiadas, permitindo assim que muitas pessoas tivessem acesso facilitado aos serviços oferecidos. Nesse sentido, a ação aproximou o poder público da população, proporcionando acolhimento, orientação e oportunidades para aqueles que escolheram Guarulhos como cidade para viver, trabalhar e construir suas famílias.

Para a SIR, tratou-se de um importante espaço de diálogo sobre a realidade e os desafios para a construção de um trabalho digno para mulheres migrantes e refugiadas, fortalecendo o compromisso do município com políticas públicas voltadas à garantia de direitos, à integração social e à valorização da diversidade.

A realização do MigraAção demonstra a importância da descentralização dos serviços municipais levando-os diretamente aos bairros. Dessa forma, ao reunir em um único local atendimento nas áreas de assistência social, saúde, trabalho, orientação jurídica, defesa do consumidor, meio ambiente, cultura e cidadania, a Prefeitura de Guarulhos amplia o acesso da população aos seus direitos, fortalece a inclusão social e promove maior eficiência na prestação dos serviços públicos.

Para a população migrante e refugiada, iniciativas como essa representam uma oportunidade concreta de integração à cidade, acesso à informação, aos programas governamentais, à empregabilidade e aos serviços essenciais, sempre dentro dos princípios da legalidade, da cidadania e do respeito aos direitos e deveres de todos. Ao promover esse acolhimento responsável, o município contribui para que essas famílias possam construir suas trajetórias com dignidade, autonomia e participação ativa na vida econômica e social de Guarulhos.

Serviços disponibilizados

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil disponibilizou a van do Cadastro Único (CadÚnico), considerada a principal porta de entrada para mais de 30 programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. O serviço permitiu a realização de novos cadastros, atualização de informações e orientações sobre benefícios destinados às famílias de baixa renda, ampliando o acesso da população às políticas públicas essenciais.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho realizou atendimento para intermediação de vagas de emprego, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), divulgação dos cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo município e atendimento para formalização do Microempreendedor Individual (MEI), incentivando a geração de renda, a inclusão produtiva e o empreendedorismo.

Já a Secretaria da Saúde ofereceu aplicação da vacina Tríplice Viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, além de testes rápidos para HIV, sífilis, e hepatites B e C. Também foram distribuídos autotestes para diagnóstico precoce e cuidado com a saúde da população.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Guarulhos) prestou orientações aos consumidores sobre direitos nas relações de consumo, enquanto a 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Guarulhos) disponibilizou atendimento jurídico gratuito aos participantes, esclarecendo dúvidas e orientando sobre diversas questões legais.

Também participaram da iniciativa a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, que distribuiu aproximadamente 700 mudas de árvores, incentivando a arborização urbana e a conscientização ambiental.

Outro destaque do evento foi a participação do Instituto Embelleze, que ofereceu cortes de cabelo gratuitos durante toda a programação, o que fortaleceu a autoestima, além de promover o autocuidado e a valorização da dignidade dos participantes.

A programação incluiu também a palestra “Diálogo: Realidade e Desafios no Trabalho Decente para Mulheres Imigrantes e Refugiadas”, promovida pelo Centro da Mulher Imigrante e Refugiada (Cemir).

Já a equipe de Restabelecimento de Laços Familiares (RLF) da Cruz Vermelha São Paulo ofertou gratuitamente chips de telefonia com acesso à internet, chamadas telefônicas internacionais, localização de pessoas desaparecidas e restabelecimento do contato entre familiares separados em razão de conflitos, desastres naturais ou processos migratórios. O trabalho humanitário desenvolvido pela instituição é reconhecido internacionalmente e representa um importante apoio para pessoas que enfrentam situações de extrema vulnerabilidade.

A Secretaria de Segurança Urbana, por meio do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou apresentações educativas com os cães da corporação. O público acompanhou demonstrações de adestramento, simulações de abordagens e atividades relacionadas ao trabalho de faro, despertando grande interesse, especialmente entre as crianças.

O encontro teve ainda as apresentações do Centro de Treinamento Onça Mansa Capoeira, que valorizou uma das mais importantes manifestações da cultura afro-brasileira, promovendo integração, respeito às tradições e interação entre os participantes, e do balé do Espaço Cultural Jardim Guaracy.