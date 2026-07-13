Prefeitura atende a mais de 17,9 mil solicitações de zeladoria no primeiro semestre deste ano

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), atendeu até o momento 17.926 solicitações de zeladoria. O número é 24% maior que o registrado no primeiro semestre de 2025, quando 14.456 pedidos de roçagem, retirada de resíduos, entre outros serviços, foram atendidos.

As ações foram executadas pelas oito regionais da SAR, além dos Departamentos de Obras Viárias e Drenagem (DOVD), de Iluminação Pública (DIP) e de Administração, Zeladoria, Áreas Verdes e Praças.

As demandas chegam à SAR por meio de solicitações da população, dos poderes Legislativo e Executivo, entre outros. A partir disso, são direcionadas às regionais e aos departamentos responsáveis.

“É nítida a transformação que estamos promovendo na cidade por meio dos serviços de zeladoria. O crescimento das solicitações atendidas é resultado do compromisso da gestão com o desenvolvimento da infraestrutura da cidade”, disse Lucas Sanches.

Os serviços de zeladoria mais realizados neste primeiro semestre de 2026 foram capinagem (1.721), varrição (617), pintura de guias (191), roçagem e limpeza de córregos, valas de drenagem e travessias (604), roçagem de mato alto (3.380), remoção de resíduos (4.832), manutenção de áreas de lazer, praça e parques (25), desobstrução, limpeza de boca de lobo e poço de visita (960), conservação e cascalhamento (224), tapa-buracos / asfalto (4.673) e implantação de iluminação pública (352).