Prefeitura promove mutirão de estágios remunerados e Jovem Aprendiz com mais de 1.000 vagas na próxima semana

No próximo dia 23, quinta-feira, das 9h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos promoverá o mutirão +Estágios com mais de 1.000 vagas de estágios remunerados e de Jovem Aprendiz para jovens com idade entre 16 e 29 anos, que estejam cursando ensino médio, técnico ou superior.

A ação acontece na sede da Subsecretaria da Juventude, na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. Interessados devem se inscrever antecipadamente pelo link https://juventude.guarulhos.sp.gov.br/ .

Os candidatos devem comparecer com um documento com foto e currículo atualizado. Lá eles receberão orientações e poderão passar por uma seleção prévia para o encaminhamento à entrevista final na empresa contratante. A proposta tem como objetivo facilitar a entrada dos estudantes no mercado de trabalho.

A iniciativa é da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com as empresas Belottis Estágios, Brilho Próprio Estágios, Ciee, CEG Conecta, Ellenco Estágios, Inter Estágios, Super Estágios e Neo Estágios.