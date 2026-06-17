Casa do Emprego é o canal para quem busca oportunidades de empregos e serviços em Guarulhos

Com o objetivo de promover a empregabilidade no município, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Casa do Emprego oferece diversas vagas de trabalho para os mais diversas cargos. Todos os dias as oportunidades oferecidas são atualizadas.

Sendo uma agência pública de empregos para os munícipes, a seleção contempla vagas de trabalho para candidatos de todos os níveis de escolaridade, e as remunerações de salários variam de acordo com os cargos oferecidos.

A equipe da Casa do Emprego busca aproximar perfis profissionais às oportunidades de trabalho ofertadas por empresas da região, reduzindo o tempo de espera, tanto para o trabalhador quanto para o empregador.

Como se candidatar as vagas de trabalho

Presencial: Para se candidatar às vagas disponíveis, é necessário o candidato comparecer presencialmente de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h com RG, CPF e currículo até as unidades disponíveis na Casa do Emprego. Após o cadastro o candidato poderá se candidatar através do aplicativo carteira de trabalho digital.

Endereços das unidades da Casa do Emprego

Centro: avenida Monteiro Lobato, 734, primeiro andar – Macedo

Vila Augusta: rua Antônio Iervolino, 225 – Vila Augusta

Cumbica: avenida Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica

Pimentas: estrada do Capão Bonito, 65 – Jardim Maria de Lourdes

Vila Galvão: avenida São Luiz, 315 – Vila Rosália

São João: rua Mesquita 29, Cidade Seródio

Mais serviços oferecidos

Mais do que apenas ofertas de vagas de trabalho, na Casa do Emprego, são oferecidos os seguintes serviços: solicitação de seguro-desemprego, orientação da emissão do NIT e carteira de trabalho digital, informações sobre cursos de qualificação profissional, informações sobre abertura do MEI (Micro empreendedor individual) e informações sobre o Banco do Povo (programa de microcrédito do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras, criado para oferecer empréstimos facilitados para micro e pequenos empreendedores formais ou informais com o objetivo de gerar emprego e renda.

Documentos necessários para solicitação dos serviços:

Solicitação do Seguro-desemprego

Para dar entrada na sua solicitação de seguro-desemprego é necessário comparecer a uma das unidades da Casa do Emprego portando os seguintes documentos: CPF, RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Guias do Requerimento do Seguro-Desemprego.

Orientação sobre a emissão da carteira de trabalho digital

Para solicitar a emissão da carteira de trabalho digital é necessário portar os seguintes documentos: RG e CPF.

Emissão do NIT (Número de inscrição do Trabalhador): Para solicitar a emissão NIT (Número de Inscrição do Trabalhador) é necessário portar os seguintes documentos: RG e CPF.