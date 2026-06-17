Mulher agride 4 funcionárias da Latam no Aeroporto de Guarulhos

Uma confusão registrada no Aeroporto de Guarulhos, terminou com quatro funcionárias da companhia aérea Latam agredidas durante a madrugada desta terça (16). O caso, que chamou a atenção de passageiros e funcionários que estavam no local, foi registrado como lesão corporal na 3ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur) de Guarulhos, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

De acordo com o relato das vítimas e das autoridades, a situação começou durante o processo de check-in. A passageira, que estava acompanhada do marido e de uma criança, teria se irritado após receber orientações sobre os procedimentos necessários para o embarque. A discussão rapidamente se intensificou e, segundo testemunhas, a mulher passou a proferir ofensas contra as colaboradoras da companhia aérea.

Ainda conforme os relatos, o desentendimento evoluiu para agressões físicas. A passageira teria desferido socos contra uma das funcionárias, e outras colaboradoras que tentaram conter a situação e auxiliar a colega também acabaram sendo atingidas. O tumulto provocou momentos de tensão na área de embarque e surpreendeu pessoas que acompanhavam a movimentação no terminal.

Imagens gravadas por testemunhas e compartilhadas nas redes sociais mostram parte da confusão e o momento em que as agressões acontecem. Os vídeos repercutiram rapidamente e geraram indignação entre internautas, que criticaram a violência contra as profissionais que realizavam o atendimento aos passageiros.

Após as agressões, a mulher deixou o local antes da chegada das autoridades. As quatro funcionárias procuraram a delegacia para registrar a ocorrência e relatar os fatos. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que deverá analisar as imagens e ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar as responsabilidades envolvidas.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre eventuais medidas adotadas pela companhia aérea em relação ao episódio.