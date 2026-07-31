Tentativa de invasão ao Aeroporto de Guarulhos com drogas termina em troca de tiros e mobiliza grande operação policial

Uma tentativa de invasão ao Aeroporto de Guarulhos mobilizou uma grande operação das forças de segurança na tarde desta sexta (31). De acordo com a Polícia Federal, suspeitos tentaram acessar a área do aeroporto transportando drogas pela cerca que dá acesso ao terminal, momento em que foram surpreendidos pelos agentes federais. Houve troca de tiros, e os criminosos fugiram em direção às obras do Rio Baquirivu-Guaçu.

Segundo as informações preliminares, ao menos dez suspeitos participavam da ação e utilizavam quatro veículos para transportar a carga ilícita que seria levada ao aeroporto. Após o confronto, equipes iniciaram buscas na região para localizar os envolvidos. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, e a Polícia Federal informou que a situação foi controlada.

A ocorrência mobilizou um forte aparato de segurança, com apoio de equipes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil e do helicóptero Águia. A movimentação policial foi registrada não apenas nas imediações do aeroporto, mas também em bairros próximos, onde moradores flagraram a passagem de viaturas e o sobrevoo da aeronave durante as buscas pelos suspeitos.

As circunstâncias da tentativa de invasão e a quantidade de drogas apreendida ainda serão detalhadas pelas autoridades. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e esclarecer como o grupo pretendia introduzir o entorpecente nas dependências do Aeroporto de Guarulhos.