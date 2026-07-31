Guarulhos compartilha experiências exitosas com a educação em tempo integral durante evento na Paraíba

As experiências exitosas da rede municipal de Guarulhos com a educação em tempo integral ganharam visibilidade na Rede de Trocas de Experiências Inspiradoras, evento que reuniu nos dias 28 e 29 de julho representantes de diferentes regiões do país em João Pessoa, capital da Paraíba. Além de Guarulhos e da rede estadual da Paraíba, as redes municipais de Altaneira e Carnaubal, no Ceará, e a rede estadual do Maranhão também foram selecionadas pelo Ministério da Educação (MEC) para participar do processo de intercâmbio e construção coletiva de conhecimentos.

Durante o evento, que aconteceu na Escola Técnica Estadual de Arte, Tecnologia e Economia Criativa Poeta Juca Pontes, a equipe da Secretaria de Educação compartilhou práticas, desafios e iniciativas relacionadas aos eixos Currículo e Diversidade, Inclusão e Equidade: “Experiências de Aprendizagens Transdisciplinares como Direito” e “Entre cores, mãos e olhares: práticas de letramento visual com educandos surdos falantes de Libras na Educação Infantil”. Para conhecer essas e outras experiências de educação em tempo integral em todo o país, acesse https://experienciaseduintegral.com.br/mapa/.

Experiências de Guarulhos

Em “Entre cores, mãos e olhares: práticas de letramento visual com educandos surdos falantes de Libras na Educação Infantil” foi compartilhada experiência pedagógica centrada em práticas de letramento visual desenvolvida com educandos surdos falantes de Libras, com idades de 5 a 7 anos, em processo de aquisição de língua e linguagem, matriculados em uma classe bilíngue (Libras e Português) da EPG Crispiniano Soares, baseado no relato descritivo das professoras Silvia Ortiz e Larissa Santos.

Sobre as “Experiências de Aprendizagens Transdisciplinares como Direito”, o relato abordou a implementação de programa de educação integral em tempo integral nos Centros de Educação Unificados (CEUs) de Guarulhos, iniciativa que proporciona aos educandos do Ensino Fundamental desenvolvimento em múltiplas dimensões (física, emocional, cognitiva, cultural e social) por meio de experiências educativas diversificadas no contraturno escolar. As estratégias abrangem currículo integrado, contemplando Arte, Educação Física, Línguas, Tecnologia e Educação Ambiental.

“O encontro da rede de trocas de experiências em Educação Integral foi uma oportunidade que possibilitou não apenas apresentar o trabalho realizado em nossas escolas e equipamentos educacionais, mas conhecermos os projetos e programas de outras cidades brasileiras, a partir de seus contextos e territórios diversos, reafirmando que uma educação transformadora se constrói por meio do diálogo, intersetorialidade e compromisso com a equidade”, observou Ana Paula Lúcio Souto, representante da Secretaria de Educação de Guarulhos responsável pelas apresentações das práticas durante o evento em João Pessoa.

Guarulhos – cidade anfitriã

Com o objetivo de conhecer as práticas da rede municipal de Guarulhos, representantes das redes públicas participantes da Rede de Trocas de Experiências Inspiradoras do Distrito Federal (DF), Viçosa (MG), Quitandinha (PR) e Campo Formoso (BA) visitam a cidade nos dias 5 e 6 de agosto.

Na ocasião, além da sede da Secretaria de Educação no bairro Macedo, o grupo visitará as EPGs Cesar Lattes, Crispiniano Soares, Marfilha Bellotti, José Jorge Pereira e Padre João Álvares, além dos CEUs Vila São Rafael e Continental.