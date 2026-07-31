Campanha de Multivacinação tem início segunda-feira em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inicia na próxima segunda-feira (3) a Campanha de Multivacinação 2026 para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. A estratégia segue até dia 1º de setembro em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e no Ambulatório da Criança e do Adolescente, com o Dia D de mobilização marcado para 22 de agosto.

Durante a campanha, as equipes de saúde avaliarão a caderneta e aplicarão as doses necessárias para completar os esquemas previstos no Calendário Nacional de Vacinação de imunizantes como BCG, hepatite A e B, pentavalente, poliomielite inativada, pneumocócica 10-valente, meningocócica ACWY, influenza, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e HPV.

Pais e responsáveis devem comparecer à UBS com a criança ou o adolescente e apresentar, preferencialmente, a caderneta de vacinação, um documento de identificação, CPF e Cartão SUS, se tiver.

O objetivo é localizar pessoas não vacinadas ou com doses em atraso, ampliar as coberturas vacinais e reforçar a proteção contra doenças que podem causar complicações, internações e mortes.

Vacinação contra o sarampo

Como parte das ações de enfrentamento ao sarampo, a vacinação com a tríplice viral será realizada de forma indiscriminada para todas as pessoas com idade entre seis meses e 59 anos ao longo da Campanha de Multivacinação. Isso significa que, dentro desse público, a pessoa poderá receber a dose independentemente de já ter sido vacinada antes, desde que não haja contraindicação.

Mesmo quando a família acredita que todas as doses foram tomadas, a Secretaria da Saúde recomenda levar a caderneta para conferência. A avaliação permite identificar vacinas pendentes, reforços necessários e eventuais registros que precisam ser atualizados.

A estratégia contribui para reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças imunopreveníveis, como o sarampo e a poliomielite, além de ampliar o acesso às vacinas oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço

UBSs de Guarulhos: Os endereços podem ser consultados no site oficial da Prefeitura: guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Ambulatório da Criança e do Adolescente: Rua Oswaldo Cruz, 151, Centro