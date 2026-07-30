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GRU Sinfônica representa Guarulhos no 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Nícollas Ornelas/PMG

A Orquestra GRU Sinfônica, vinculada ao Conservatório Municipal de Artes e à Secretaria de Cultura e Turismo, será uma das atrações do 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão, um dos mais importantes eventos de música clássica da América Latina. A apresentação acontece no próximo domingo (2), às 11h, no Auditório Claudio Santoro – Concha Acústica.

Sob a direção artística do maestro Marcelo Mendonça e regência do maestro Renan Vitoriano, a orquestra apresentará o concerto comentado “Entre Aberturas e Excertos”, proporcionando ao público uma experiência que alia performance musical à contextualização das obras executadas. O repertório reúne algumas das mais importantes composições da música de concerto, com “Sonho de uma Noite de Verão” (abertura da suíte), de Felix Mendelssohn; ópera “A Flauta Mágica (abertura), de Wolfgang Amadeus Mozart; ópera “La Gazza Ladra” (abertura), de Gioachino Rossini; Sinfonia nº 40 (1º movimento), de Wolfgang Amadeus Mozart; ópera “Os Toreadores” (abertura), de Georges Bizet; “Dança Húngara nº 5”, de Johannes Brahms, “Sinfonia nº 5” (1º movimento), de Ludwig van Beethoven e “Marcha Radetzky”, de Johann Strauss, além da abertura dos temas brasileiros “O Guarani”; “Carinhoso”; “Tico-Tico no Fubá”; “Aquarela do Brasil” e “Cheia de Manias”, arranjo de Renan Vitoriano.

Compromisso com a formação musical

A participação da GRU Sinfônica no Festival de Inverno de Campos do Jordão reforça o compromisso do município com a formação musical e a valorização dos talentos desenvolvidos por meio de políticas públicas de educação e cultura. O convite para integrar a programação do festival evidencia a qualidade artística do trabalho realizado pelo Conservatório Municipal de Artes e pelo Programa Música nas Escolas, que ampliam o acesso ao ensino de música e promovem o desenvolvimento cultural de crianças, adolescentes e jovens de Guarulhos.

Serviço

GRU Sinfônica no 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão
Domingo, 2 de agosto às 11h
Auditório Cláudio Santoro – Concha Acústica – Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, 1880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP

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