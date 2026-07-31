Canil da GCM de Guarulhos celebra 19 anos de atuação

Nesta quinta-feira (30), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos comemorou os 19 anos da Inspetoria de Patrulhamento Especializado com Cães (Canil), referência no policiamento preventivo e no apoio às ações de segurança pública do município.

A solenidade reuniu autoridades, familiares e representantes de grupamentos de canis de diversas cidades do Estado de São Paulo e homenageou os agentes e os cães que, ao longo de quase duas décadas, contribuíram para o fortalecimento das atividades da corporação.

Ao longo de sua trajetória, o canil consolidou-se como importante apoio às operações da GCM, atuando em patrulhamento preventivo, ações integradas e ocorrências que exigem o emprego de cães policiais.

Durante a cerimônia, foram destacados o profissionalismo, a dedicação e o constante aperfeiçoamento da equipe, que segue preparada para atender às demandas da cidade com eficiência, disciplina e compromisso com a segurança da população.