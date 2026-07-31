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Feira da Economia Solidária reúne artesãos em diversos endereços de Guarulhos nos próximos dias

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Fotos: Márcio Lino / PMG

Os artesãos guarulhenses irão comercializar seus produtos em diversos endereços da cidade nos próximos dias, nos espaços dedicados à Feira da Economia Solidária. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, realizada por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SDET), reúne artesãos locais inscritos no programa para a exposição em feiras ou eventos locais com o objetivo de geração de renda.

Aqueles que desejam participar da Feira da Economia Solidária devem formalizar a inscrição na SDET, na avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e uma fotografia 3X4 recente.

Os apreciadores de artesanato podem conferir a programação abaixo:

Zoológico de Guarulhos – De 31 de julho a 2 de agosto das 9h às 17h
Avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França

Parque Júlio Fracalanza – 1 e 2 de agosto, das 12h às 19h
Esquina com a Rua Joaquim Miranda, R. Augusta, S/N – Vila Augusta

Calçadão Dom Pedro II – De 3 a 8 de agosto, das 9h às 17h
Rua Dom Pedro II, Calçadão da Dom Pedro – Centro

Parque Bosque Maia – 1 e 2 de agosto, das 12h às 19h
Avenida Paulo Faccini, s/n – Centro

Shopping Internacional de Guarulhos – Todos os dias, das 10h às 22h
Rodovia Presidente Dutra, 225 – Vila Itapegica

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