Feira da Economia Solidária reúne artesãos em diversos endereços de Guarulhos nos próximos dias

Os artesãos guarulhenses irão comercializar seus produtos em diversos endereços da cidade nos próximos dias, nos espaços dedicados à Feira da Economia Solidária. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, realizada por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SDET), reúne artesãos locais inscritos no programa para a exposição em feiras ou eventos locais com o objetivo de geração de renda.

Aqueles que desejam participar da Feira da Economia Solidária devem formalizar a inscrição na SDET, na avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e uma fotografia 3X4 recente.

Os apreciadores de artesanato podem conferir a programação abaixo:

Zoológico de Guarulhos – De 31 de julho a 2 de agosto das 9h às 17h

Avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França

Parque Júlio Fracalanza – 1 e 2 de agosto, das 12h às 19h

Esquina com a Rua Joaquim Miranda, R. Augusta, S/N – Vila Augusta

Calçadão Dom Pedro II – De 3 a 8 de agosto, das 9h às 17h

Rua Dom Pedro II, Calçadão da Dom Pedro – Centro

Parque Bosque Maia – 1 e 2 de agosto, das 12h às 19h

Avenida Paulo Faccini, s/n – Centro

Shopping Internacional de Guarulhos – Todos os dias, das 10h às 22h

Rodovia Presidente Dutra, 225 – Vila Itapegica