Investimentos em saúde, vacinas liberadas, novas obras e empregabilidade: Confira como foi o mês de julho em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos intensificou as ações de saúde e de empregabilidade durante o mês de julho, além de entregar diversas obras e atividades de férias para crianças e famílias ocuparem os espaços públicos da cidade.

Na saúde, o mês começou com o drive-thru de imunização que aplicou cerca de três mil vacinas contra influenza (gripe). A imunização contra a doença segue liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Além disso, Guarulhos também anunciou que, na Campanha de Multivacinação, que acontece durante todo o mês de agosto, a cidade ampliará a vacinação contra o sarampo para todas as pessoas com idade entre seis meses e 59 anos de idade. A orientação é para que toda a população, mesmo quem está com a situação vacinal em dia, procure a UBS para reforçar a dose, já que até o momento, Guarulhos têm dois casos confirmados de sarampo.

As obras de cinco importantes equipamentos de saúde também foram iniciadas em julho. São duas novas UBS, nos bairros Jardim Acácio e Bananal, um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD III), no Pimentas, a nova Policlínica Cemeg Centro, na região do Cecap e a reforma e ampliação da UBS Parque Jandaia. Além de ampliar a oferta de consultas, exames e atendimentos especializados, fazendo assim com que o tempo de espera da população diminua, as unidades também foram planejadas pensando no conforto dos usuários, com ambientes climatizados, acessibilidade e informatização dos serviços.

Empregabilidade também foi um ponto de destaque no mês de julho, com quatro mutirões do emprego que somaram mais de 1,6 mil vagas ofertadas em funções como operador de caixa, repositor, auxiliar de serviços gerais, fiscal, auxiliar de logística, açougueiro, conferente, padeiro e muitas outras. Os mutirões, realizados mensalmente e em diversos bairros da cidade, trabalham para aproximar os munícipes das empresas parceiras que cadastram suas vagas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Os jovens também tiveram a oportunidade de buscar uma colocação no mercado formal de trabalho graças ao projeto + Estágios, um mutirão com mais de mil vagas de estágios remunerados e de Jovem Aprendiz realizado pela Subsecretaria da Juventude. A iniciativa recebeu estudantes com idade entre 15 e 29 anos.

Para ampliar as oportunidades voltadas aos jovens, a Pasta também abriu as inscrições para o projeto Sua Chance, um cursinho gratuito preparatório para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2027. São 400 vagas para aulas presenciais e cinco mil no formato híbrido (aulas virtuais e presenciais). As inscrições devem ser feitas pelo link https://suachance.social.br/inscricao.

As ações de solidariedade também aqueceram o coração e o corpo de quem mais precisa. Em julho, o Varal Solidário entregou cerca de seis mil peças de roupas nos bairros Jardim Divinolândia, Jardim Maria Alice e Ponte Alta. Realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, o projeto visita bairros com uma espécie de loja onde os atendidos podem escolher até 10 peças cada.

Guarulhos segue investindo em obras que melhorem o tráfego das vias mais movimentadas, fazendo com que o motorista passe menos tempo em engarrafamentos. Na região do Parque Bosque Maia, a Prefeitura inaugurou a avenida Dona Rosa Maria da Conceição Barbosa, às margens do córrego dos Cubas. A nova via traz uma série de benefícios para quem utiliza a avenida Papa João XXIII, como a redução do tempo de espera nos semáforos, o encurtamento de trajetos e a otimização do deslocamento. A nova obra também gera impacto na avenida Salgado Filho, nas proximidades da avenida Suplicy, com a redução do volume de veículos que passarão a utilizar a nova via como trajeto.

Outra obra para melhoria no trânsito foi iniciada em julho e dela sairá a nova Avenida Francisco Assis de Almeida, que fará a ligação entre a Avenida Natália Zarif e a Rua Jamil João Zarif. Com duas novas faixas de rolamento, a estimativa é de que a obra represente uma redução de até 40 minutos no tempo de deslocamento, impactando diretamente a vida de mais de 70 mil pessoas que residem nas regiões do São João, Taboão, Santa Lídia, entre outros bairros.

O período de férias em Guarulhos também foi agitado e repleto de atividades gratuitas e educativas que reuniram crianças, adolescentes e suas famílias. O Estação Férias, da Secretaria de Educação, recebeu mais de 2,4 mil crianças nos Centros de Educação Unificada (CEU), Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMIL) e Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear). As atividades incluíram brincadeiras, apresentações musicais, jogos de tabuleiro, oficinas, espetáculos teatrais e muito mais.

Mesmo nas férias, as ações educativas saíram das salas de aula e ganharam o mundo com a distribuição da 7ª edição do Jornal Estudantil da EPG Heraldo Evans. A publicação é trabalhada por estudantes e professores para abordar as práticas pedagógicas e projetos desenvolvidos pela unidade escolar e no seu entorno, através de pesquisas e buscas por informações, atuação bastante semelhante a de verdadeiros repórteres de grandes veículos de imprensa.

No Esporte, a delegação guarulhense brilhou mais uma vez nos Jogos Regionais e conquistou, em uma campanha histórica, o 4º lugar geral do campeonato, somando 148 pontos e 54 medalhas, 11 de ouro, 18 de prata e 25 de bronze. Esse número representa a melhor marca da cidade nos últimos 16 anos. Com uma equipe formada por 307 integrantes, entre eles 253 atletas, a cidade teve representantes em 28 modalidades esportivas.

Para quem deseja iniciar uma atividade física, a Secretaria de Esportes e Lazer de Guarulhos abriu as inscrições para 260 vagas para aulas gratuitas de oito ritmos diferentes de dança. Os interessados devem se inscrever acessando o link https://atividadesesportivas.guarulhos.sp.gov.br/. As aulas acontecem em um espaço completamente revitalizado no Centro Social e Esportivo (CSE) João do Pulo.