Prefeitura abre processo seletivo gratuito para estagiários de engenharia e de serviço social

Desde terça-feira (16) até às 12h do dia 1º de julho, estudantes do ensino superior dos cursos e engenharia e serviço social interessados em estagiar na Prefeitura de Guarulhos podem fazer inscrições e as provas on-line do processo seletivo gratuito realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As inscrições devem ser feitas no link CIEE – Processos Públicos.

Os estudantes irão atuar na Secretaria de Habitação, tendo como benefícios a bolsa-auxílio de R$ 1.400,00 mensais para 30 horas semanais (seis horas diárias) e o auxílio-transporte de R$ 12,40 por dia estagiado.

O estágio tem duração de um ano, sendo automaticamente prorrogado por igual período. A previsão é que a lista de classificação provisória seja divulgada no dia 21 de julho no site do CIEE e no Diário Oficial de Guarulhos.

Vale lembrar ainda que é necessário estar com o cadastro atualizado no portal do CIEE (https://web.ciee.org.br/ login) para início da prova on-line. O edital (Nº 03/2026-SGE01) completo foi publicado na página 38 da edição da última sexta-feira (12/06) do Diário Oficial de Guarulhos e pode ser consultado no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/2029845931.pdf.