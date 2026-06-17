Atletas de Guarulhos conquistam quatro medalhas no Campeonato Paulista Estudantil de Karatê

A equipe de Guarulhos brilhou no Campeonato Paulista Estudantil 2026, realizado no último sábado (13), no Ginásio Falcão, em Praia Grande. Competindo contra 1.233 atletas de 121 associações e 66 municípios, os seis caratecas guarulhenses do Instituto Estrela de Guarulhos conquistaram uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze. Sob o comando do técnico Raimundo Gomes, todos os medalhistas garantiram vaga na Seleção Paulista Estudantil e disputarão a final do Campeonato Brasileiro, em outubro.
A participação guarulhense foi abrilhantada por Ângela Fernandes, campeã na categoria Júnior Kumite +66 kg; Ana Beatriz Blanco ficou, prata na categoria Cadete Kumite -61 kg; Chrystyan Queiroz, bronze na categoria Júnior Kumite -55 kg; e Vitória Queiroz Guerra, bronze na categoria Júnior Kumite -66 kg.
O desempenho coletivo consolida a força do karatê de Guarulhos no cenário estadual. Os quatro atletas medalhistas agora focam nos treinamentos para representar o Estado na etapa nacional em outubro, em local que será definido pela organização do evento.