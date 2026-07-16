Secretário de Esportes Ticiano prestigia abertura dos 68º Jogos Regionais e acompanha delegação de Guarulhos em São José dos Campos

Representando o prefeito Lucas Sanches, o secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, Ticiano Neves, participou na manhã desta quarta (15) da cerimônia oficial de abertura dos 68º Jogos Regionais, realizada no Complexo Esportivo Maestro Sérgio Weiss (Teatrão), em São José dos Campos.

A solenidade marcou o início oficial da competição, que acontece entre os dias 14 e 23 de julho e reúne municípios de toda a região em disputas de diversas modalidades esportivas.

Guarulhos participa da competição com uma delegação composta por 307 integrantes, sendo 253 atletas, 42 professores da comissão técnica e 12 profissionais de staff. Em relação ao ano passado, quando o município foi representado por 202 pessoas, a delegação cresceu significativamente, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte guarulhense.

Neste ano, a cidade disputa 28 modalidades, onze a mais em comparação à edição anterior. Representam Guarulhos atletas do atletismo, basquete, basquete 3×3, capoeira, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia, nas categorias masculina e feminina, conforme a programação da competição.

Durante a cerimônia de abertura, o secretário Ticiano destacou a importância da ampliação da delegação e do investimento no esporte do município.

“É motivo de orgulho ver Guarulhos participando dos Jogos Regionais com uma delegação ainda maior e disputando mais modalidades. Esse crescimento demonstra o trabalho que vem sendo realizado para fortalecer o esporte na cidade e oferecer mais oportunidades aos nossos atletas. Tenho certeza de que nossa delegação fará uma grande competição e representará Guarulhos com dedicação, garra e espírito esportivo.”

Os Jogos Regionais são uma das principais competições esportivas do Estado de São Paulo e, além da disputa por medalhas, servem como classificatória para os Jogos Abertos do Interior, reunindo atletas de alto nível e incentivando o desenvolvimento esportivo nos municípios paulistas.