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Prefeitura retira 41 toneladas de detritos em dois córregos na região da Cidade Satélite

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Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), deu continuidade, nesta quinta-feira (16), ao desassoreamento do afluente do córrego Cumbica e do córrego Baquirivu-Mirim, na região da Cidade Satélite. Até o momento, foram retiradas 41 toneladas de detritos dos dois locais. O serviço é coordenado pela Regional Cidade Satélite.

Em ambos os córregos foi utilizada uma escavadeira hidráulica, que realiza a retirada dos detritos acumulados no leito com mais qualidade e eficiência.

No afluente do córrego Cumbica, que fica às margens da avenida Guinle, foram retiradas 21 toneladas de resíduos. Já no córrego Baquirivu-Mirim, que margeia a rua Itapipoca, foram removidas 20 toneladas de detritos. Além dos resíduos retirados, o mato que cresceu nas margens dos córregos também foi removido pela equipe.

A realização do desassoreamento tem como principal objetivo melhorar o fluxo das águas e prevenir alagamentos na região em dias de fortes chuvas.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.

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