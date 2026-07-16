Perseguição policial termina em troca de tiros, deixa suspeito morto e policial militar ferido em Guarulhos

Uma perseguição policial terminou em uma intensa troca de tiros na noite desta quarta (15), no bairro Tijuco Preto. A ocorrência resultou na morte de um homem apontado pela Polícia Militar como suspeito de tentar fugir de uma abordagem, além de deixar um cabo da PM ferido por um disparo na região da cabeça. Apesar do susto, o policial recebeu atendimento médico, passou por um procedimento para retirada do projétil e já recebeu alta hospitalar.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação teve início durante uma operação conjunta com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), voltada à fiscalização de veículos utilizados no transporte irregular de passageiros. As equipes estavam na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira quando avistaram uma motocicleta trafegando na contramão da via.

Segundo a corporação, os policiais deram ordem de parada ao motociclista, que ignorou a determinação, retornou pela via e iniciou uma fuga. O acompanhamento se estendeu por diversas ruas da região até a Estrada Velha dos Pimentas, onde o condutor abandonou a motocicleta e entrou em uma viela localizada na rua Taquaritinga do Norte, no bairro Tijuco Preto.

Ainda conforme a PM, ao desembarcar da motocicleta, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra as equipes. Os policiais reagiram e houve uma intensa troca de tiros. Durante o confronto, um cabo da Polícia Militar foi atingido por um disparo na região da cabeça.

O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG). Conforme informado posteriormente, o projétil ficou alojado na região do supercílio, foi retirado com sucesso durante o atendimento médico e não provocou outras lesões. Após permanecer em observação, o cabo recebeu alta médica e passa bem.

O suspeito também foi baleado durante o confronto e morreu ainda no local. Ele foi identificado como Gustavo Enrique Viana. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .22 contendo uma munição deflagrada e seis munições intactas. A motocicleta Yamaha Factor, de cor branca, utilizada na fuga, também foi apreendida.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia no local. A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial de Guarulhos, que dará sequência às investigações para esclarecer todas as circunstâncias do confronto.