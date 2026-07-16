Guarulhos recebe APAS Experience com foco em geração de negócios para o varejo supermercadista

Guarulhos, um dos principais polos econômicos do Estado de São Paulo será palco na próxima terça (21), de mais uma edição do APAS Experience, evento itinerante promovido pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, que reúne supermercadistas, indústria e parceiros para fomentar negócios e compartilhar conhecimento sobre o varejo alimentar.

Ao longo da tarde, empresários da região terão acesso a uma programação que combina inspiração, análise de mercado e oportunidades de relacionamento. A proposta é criar um ambiente de troca de experiências sobre as transformações no setor supermercadista, em um momento marcado por mudanças no comportamento do consumidor, desafios econômicos e avanços tecnológicos.

A programação terá início com a palestra “O Poder da Positividade”, de Geraldo Rufino, empreendedor, palestrante e escritor conhecido por sua trajetória de superação no mundo dos negócios.

Na sequência, o painel “O Ambiente de Negócios e o Impacto no Setor de Supermercados” reunirá diferentes perspectivas sobre o cenário econômico e seus reflexos para o varejo. A mediação será de Stefania Gomes, coordenadora de Relacionamento da APAS, com a participação de Felipe Passarelli, Head de Inteligência de Mercado da Scanntech Brasil; Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS; e Egídio Gouveia Bergamini, vice-diretor do Supermercado Bergamini.

Além do conteúdo, a APAS Experience contará com uma Feira de Negócios, espaço pensado para estimular o networking, fortalecer parcerias comerciais e ampliar as oportunidades entre supermercadistas, fornecedores e parceiros da cadeia de abastecimento.

Motor econômico regional

Com 2876 estabelecimentos distribuídos em seis municípios e mais de 34 mil trabalhadores, a Regional Guarulhos da APAS reflete a força do varejo supermercadista na região. Em 2025, o setor manteve seu ritmo de expansão, com a inauguração de 204 novas lojas e 23.851 contratações, evidenciando seu papel como gerador de empregos, renda e desenvolvimento econômico.

Para o presidente da associação, Erlon Ortega, a APAS Experience desempenha um papel estratégico no desenvolvimento do setor supermercadista paulista. “Nosso objetivo é levar essa agenda para todas as regiões do estado, levando em conta as particularidades e o potencial de cada mercado”, afirma.

Já o diretor regional da APAS em Guarulhos, Paulo Sérgio Dias, destaca que a expectativa é superar os resultados da edição anterior. “Guarulhos tem um varejo forte, uma localização estratégica e um ambiente muito favorável para novos negócios. Estamos ampliando a participação de supermercadistas, principalmente dos pequenos e médios empreendedores, para que o evento represente cada vez mais a força da nossa região”, explica.

SERVIÇO

APAS Experience Guarulhos 2026

Credenciamento: pelo site apasexperience.com.br

Quando: 21 de julho de 2026

Local: Espaço InterAvenida – Av. João Cavalari, 83 – Pte. Grande, Guarulhos

Programação:

13h – Credenciamento

14h – Palestra: O Poder da Positividade | Geraldo Rufino

15h – Painel: O ambiente de negócios e o impacto no setor de supermercados

16h – Cerimonial

17h – Abertura da Feira de Negócios

22h – Encerramento

Sobre a APAS – Com 55 anos de atuação, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente. A APAS representa mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de São Paulo, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. Em 2025, o setor supermercadista paulista faturou R$ 350 bilhões, registrando crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior e representando 8,7% do PIB estadual. Atualmente, os supermercados empregam mais de 700 mil pessoas no estado, com potencial de expansão de mais 36 mil vagas em diferentes funções.