Conservatório Municipal de Artes divulga resultado da seleção para a Orquestra Jovem de Guarulhos

O Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos divulgou o resultado do processo seletivo para ingresso na Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG), referente ao Edital nº 001/2026 – SCT02. A relação oficial dos candidatos contemplados já está disponível para consulta no Diário Oficial do Município, na página 15 da edição desta terça-feira, dia 14 de julho.

Os interessados podem acessar a publicação na íntegra pelo link: https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/357852507.pdf.

Promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, por meio do Conservatório Municipal de Artes, o processo seletivo ofereceu 75 vagas para bolsistas, além de cadastro reserva, destinadas a jovens músicos de 14 a 28 anos em diferentes naipes e funções da Orquestra Jovem Municipal.

Reconhecida como um importante espaço de formação artística, a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos reúne jovens instrumentistas em um programa que alia aperfeiçoamento técnico, prática orquestral e apresentações públicas ao longo do ano. Os músicos selecionados passam a integrar um dos principais corpos artísticos do município, contribuindo para o fortalecimento da música de concerto e da produção cultural em Guarulhos.

Publicação oficial reúne a relação dos selecionados

O resultado divulgado no Diário Oficial desta terça-feira (14) possui caráter oficial e apresenta a relação completa dos candidatos aprovados no processo seletivo. Os contemplados devem acompanhar as próximas publicações da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conservatório Municipal de Artes para informações sobre as etapas de convocação e demais orientações administrativas.

Serviço

Resultado do Processo Seletivo da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos (OJMG)

Edital nº 001/2026 – SCT02

Consulta ao resultado: Diário Oficial do Município de Guarulhos

Link: https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/357852507.pdf

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, por meio do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos.