CEU Presidente Dutra promove apresentação de alunos do curso de cordas 

Alunos do curso de iniciação da Orquestra de Cordas do CEU Presidente Dutra realizaram uma apresentação especial para familiares e amigos no último dia 6 de julho. O evento mostrou o resultado do empenho e da evolução dos estudantes de violino, viola e violoncelo.

A apresentação contou com o repertório desenvolvido durante as aulas, sob a orientação do professor Athus Rogério Marconato. O grupo contou com estudantes iniciantes, que vivenciaram a experiência de se apresentar em público pela primeira vez, bem como com experientes. Independentemente da formação, todos demonstraram talento, comprometimento e sensibilidade musical.

Mais do que um espetáculo musical, o evento celebrou o crescimento artístico e a desenvoltura dos alunos, além de reforçar a importância das atividades culturais promovidas no CEU Presidente Dutra. A ação evidencia a música como instrumento de aprendizado, expressão e fortalecimento dos vínculos entre os centros educacionais da Prefeitura de Guarulhos e a população.