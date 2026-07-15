Início Variedades Estação Férias segue até sexta com atividades recreativas nos centros educacionais de...

Estação Férias segue até sexta com atividades recreativas nos centros educacionais de Guarulhos

Por
Redação Guarulhos Hoje
-
Gezer Amorim/PMG

As atividades recreativas do Estação Férias, oferecidas gratuitamente às crianças nos centros educacionais da Prefeitura de Guarulhos, seguem com muita animação até sexta-feira (17). Desde o início da programação, no dia 13, crianças com idade entre quatro e 11 anos têm desfrutado de momentos de lazer com segurança, acompanhadas por monitores e professores, além de receberem refeições diárias nos CEUs e parques e kit lanche nos Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMILs).

 No CEU São Domingos, as crianças foram recebidas com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. O espaço oferecerá ainda passeio ao zoológico de Guarulhos no encerramento da programação. O CEU Bambi adotou a magia das cores como tema para esta edição do Estação Férias, com direito a brincadeiras, painel com grafite, monstrinhos coloridos e bexiga com pó colorido.

As atividades no CEU Paraíso-Alvorada, na Vila Paraíso, têm proporcionado às crianças um período de férias repleto de experiências educativas, recreativas e de convivência por meio do resgate de brincadeiras e de atividades lúdicas. Dentre os destaques estão o circuito sensorial com caça às pedrinhas, vivências indígenas e confecção de fantasias, entre outras experiências que incentivam a criatividade, a imaginação, a socialização e a cooperação.

 As atividades de férias no CEU Rosa de França e Vila São Rafael têm envolvido as crianças em momentos de muita alegria, interação e o resgate das brincadeiras que fazem parte da infância, como amarelinha, dança das cadeiras, bambolê, caça ao tesouro, entre outras, oferecendo um ambiente de descobertas, diversão e construção de memórias afetivas.

A brincadeira também corre solta nos CMILs. No Fernando Pessoa, na Cidade Soberana, a programação conta com oficinas, gincanas e o divertido passeio ao Teatro do CEU Ponte Alta, onde as crianças participam de sessão de cinema. No Luís de Camões, no Gopoúva, o brincar e a imaginação envolvem os participantes nas aventuras dos personagens da animação Toy Story.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor