Biblioteca Monteiro Lobato promove oficina de board games com os jogos Citadels e Detetives

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza nos próximos dias 24 e 31, duas últimas sextas-feiras deste mês, a oficina Board Game: Citadels e Detetives, na Biblioteca Monteiro Lobato. A atividade oferece dez vagas gratuitas para quem tem a partir de dez anos de idade, mediante inscrição prévia pelo portal de atividades culturais da Prefeitura de Guarulhos: atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br.

As sessões acontecem das 14h às 17h e apresentam o Citadels, um jogo de estratégia, blefe e construção ambientado em um cenário medieval. A cada rodada, os jogadores escolhem personagens secretos com habilidades únicas, como o Rei, o Assassino e o Ladrão. Nesta edição da oficina, os detetives também entram em cena, investigando e revelando segredos e adicionando uma camada extra de mistério e tensão às partidas.

Por que jogar board games na biblioteca?

Os jogos de tabuleiro estimulam o raciocínio estratégico, o trabalho em equipe, a tomada de decisão e a comunicação entre os participantes. Em um ambiente de biblioteca, a proposta também fortalece o vínculo com o espaço público e com a ideia de lazer cultural coletivo.

Serviço

Board Game: Oficina de Jogos – Citadels e Detetives

Datas: 24 e 31 de julho (sextas-feiras)

Horário: 14h às 17h

Local: Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: rua João Gonçalves, nº 439 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: a partir de 10 anos

Inscrição: atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br

Informações: (11) 2087-6904

E-mail: [email protected]

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos